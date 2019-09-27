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Meclis üyesi Aloğlu vatandaşlarla bir araya geldi

2 saat önce

Manisa'da mahalle ziyaretleri kapsamında Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Yunsemre Belediye Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Meclis üyesi Aloğlu vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Manisa'da mahalle ziyaretleri kapsamında Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Yunsemre Belediye Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.


Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Ayberk Aloğlu, Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Aloğlu, sorunların çözümleri için not alarak bilgilendirmelerde bulundu. Ziyarette konuşan Aloğlu, "Bir göreve halk tarafından layık görülüp başladıysak hakkını vermeliyiz ve elimizden geldiğince, imkanlarımız dahilince hizmet etmeliyiz. Biz kimseye söz verip her şeyi hemen yapacağız demiyoruz ama sorunları bilmemiz, vatandaşlarla istişare etmemiz sorunları giderirken ortak akılla hareket etmemize fayda sağlayacaktır. Zaten vatandaşların imkan dahilindeki isteklerini kısa vadede hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem MASKİ hem de Yunusemre Belediyesi olarak hemen yerine getiriyoruz ama uzun vadeli büyük projeler için zaman ve halkla istişare gerekiyor. Halk ne istiyor, imkanlar ne el veriyor diye bir ortak nokta bulmaya çalışıyoruz. Halkla birlikte olmak, onlara dokunmak, dertlerine ortak olmak her seçilmişin asli görevidir. Düzenin içinde açık bir kapı arayan, bunun için imkan bulamayan kim varsa, kendisini kimsesiz hissedip çığlıklarını içine gömen insanların çığlığı, kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık yola. Hizmeti hazmetmeden yola koyulandan halk da haz etmez. Gücümüz nispetinde elimizden gelen Manisa'ya helaldir" dedi. - MANİSA

Fatih Mahallesi, Yunusemre, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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