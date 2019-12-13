Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası'na katıldı - Son Dakika

Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası'na katıldı

6 saat önce

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurasına Erdek'i temsilen Erdek Belediye Meclisi'nin AK Parti'li Üyesi Huri Güven katıldı.

Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası'na katıldı, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurasına Erdek'i temsilen Erdek Belediye Meclisi'nin AK Parti'li Üyesi Huri Güven katıldı. 18 ülkeden 44 yabancı konuğun katıldığı şurada Erdek zeytinyağı şurada yoğun ilgi gördü.


Farklı coğrafyaların yerel yönetimlerinde görev yapan kadın belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin bir araya geldiği toplantı Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'unda gerçekleştirildi.


Şuraya 18 ülkeden 44 temsilcinin yanı sıra 7 kadın belediye başkanı ve bin 4 kadın meclis üyesi katıldı. Erdek'i temsilen katılan Meclis üyesi Huri Güven yaptığı açıklamada "AK Parti 6. Uluslar Arası Kadın Siyasetçiler Konferansı'na Erdek'i temsilen katılım sağladım. Ankara'da yapılan konferansta tüm illerin tanıtımı yapıldı. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleme fırsatımız oldu. Cumhurbaşkanımız kadınlara siyaset çağrısı yaptı. Ayrıca milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ile sohbet ettik. Programın amacı kadınlarımızı siyasete katmak ve kadın siyasetçilerin çoğalmasını sağlamaktı. Bende Balıkesir standında güzide ilçemiz Erdek'in meşhur zeytinyağını tanıttım. Zeytinyağımız yoğun ilgi gördü" diye konuştu. - BALIKESİR

AK Parti, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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