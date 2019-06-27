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Meclis üyesi Oğuzhan Turan, başkan yardımcılığına atandı

44 dakika önce

Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Meclis üyesi Oğuzhan Turan, başkan yardımcılığına atandı, System.String[]
Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Belediye Meclis Üyesi Oğuzhan Turan'ı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası halkına en iyi hizmeti sunma hedefimize ancak ekip ruhu ile ulaşabiliriz. Bu nedenle tüm atamalarımız liyakat ve performansa dayalı olarak yapılmaktadır" dedi. Öncelikli hedeflerinin kaliteli hizmet için çözüm odaklı kadroların oluşumunu sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel "Ben bu göreve talip olurken ekibime ve kendime güvenerek, inanarak talip oldum. Kuşadası halkı sadece bana değil tüm meclis üyelerime de oy vererek şehrin yönetiminde yetkilendirdi. Yol arkadaşlarımdan birisi olan Oğuzhan Turan'ın da belediye başkan yardımcılığı görevini layıkıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

1973 yılında Kars'ta doğmuştur. 1990 yılından beri Kuşadası'nda yaşamaktadır. Turizm, deri, konfeksiyon ve gayrimenkul alanlarında faaliyet yürüten Turan, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe ve İl delegeliği görevlerinde bulunmuştur. Atatürkçü Düşünce Derneği, Kuşadası Genç İş Adamları Derneği, Alevi Kültür Derneği, Hacı Bektaşi Anadolu Kültür Vakfı gibi STK'larda aktif üyeliği bulunan Turan, evli ve 1 çocuk babasıdır. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
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