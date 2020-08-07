Meclis üyesinin darp edilmesine sert çıkış - Son Dakika

Meclis üyesinin darp edilmesine sert çıkış

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Yüksel, meclis üyesi Hanifi Can'ın belediye işçisi tarafından darp edilmesi ile ilgili basın açıklaması yaparak belediye yönetimini eleştirdi.

Meclis üyesinin darp edilmesine sert çıkış, System.String[]

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Yüksel, meclis üyesi Hanifi Can'ın belediye işçisi tarafından darp edilmesi ile ilgili basın açıklaması yaparak belediye yönetimini eleştirdi.

Menemen Belediye Meclisi toplantısı sonrası AK Parti'li meclis üyesi Hanifi Can, belediye çalışanı tarafından darp edildi. Can, saldırganlardan şikayetçi olup darp raporu alırken, Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Yüksel konu ile ilgili, ilçe başkanlığında basın açıklaması yaptı. Temmuz ayı meclis toplantısında faaliyet raporuna ret verilmesinden sonra Menemen'in üzerine kara bulutlar çöktüğünü dile getiren Başkan Yüksel, "Faaliyet raporuna ret oyu veren 16 meclis üyesinden CHP'li meclis üyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Koray Atasoy nerede şimdi? Meclis dışında. Meclis dışında nasıl kaldığını bilmeyenimiz yoktur sanırım. 16 meclis üyesinden CHP'li Avukat Deniz Karakurt'a ahlaka izana sığmayacak şekilde sahte hesaplardan ders verilmeye çalışılmadı mı? Sonrasında Hanifi Can. Bunlar bir tesadüf olamaz" dedi. 31 Mart seçimlerinden sonra belediye yönetiminin organize bir şekilde çeşitli konularda teşkilatlandığını, bunları da yaşama geçirirken önlerine çıkacak her türlü engeli baskı, tehdit ve şiddetle yok etmeye çalıştığını öne süren Başkan Yüksel, "Bu olayın arkasındakiler mutlaka çıkacaktır. Konu yargıya intikal etmiştir. Biz de takipçisi olacağız" diye konuştu.

"Menemen Belediyesi yönetimi yanlış yolda"

31 Mart 2019 seçimleri sonrasında Millet İttifakı paydaşı olan CHP, İYİ Parti ve dışarında da HDP'nin desteği ile CHP'li Belediye Başkanı Sayın Serdar Aksoy'un belediye başkanı seçildiğini söyleyen Başkan Yüksel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "O günden bugüne Cumhur İttifakı kanadı olarak AK Parti'li ve MHP'li meclis üyelerimiz, Menemen'imizin hayrına ne yapılacaksa hepsinde destek olduk. Fakat zaman içerisinde gördük ki Menemen Belediyesi yönetimi yanlış yolda. Meclis toplantılarında, meclis grup başkan vekilimiz ve meclis sözcümüz aracılığı ile çeşitli uyarılar yapmamıza rağmen, iyi niyetli yaklaşımlarımızı görmezlikten gelerek bildiklerini okudular. İlçemizde ve İzmir'de bulunan medya kuruluşlarında da gündeme getirilen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına seyirci kalmayarak bizler de bu konuları yargıya taşıdık. Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un, meclis üyelerine karşı tavrı ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekerek kaostan beslendiğini gördük. Bunlar yanlış ve bir meclisi yöneten başkana yakışmayacak davranışlar."

"Bir görsünler de ondan sonra başkanlarına laf etsinler"

Belediye başkanın bulunduğu makamdan dolayı keyfi davranışta bulunamayacağını ifade eden AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Yüksel, "Kaldı ki belediye başkanı eskilerin deyimi ile o şehrin en güvenilir insanı olmak zorundadır. O özelliği olmasa bile, görevi süresince bu özelliğini davranışlarına, hizmetlerine ve ilişkilerine adapte etmek zorundadır. Bu tür bir duyarlılık göstermesi, ilçemizin hayrınadır. CHP sürekli ötekileştirmekten söz ediyor ya, lütfen CHP'nin üst düzey yöneticileri bir gelsinler de baksınlar ötekileştirmek nasıl oluyor, nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bir görsünler de ondan sonra başkanlarına laf etsinler" sözlerine yer verdi.

"Hanifi Can, bugünün olacakları dünden görmüş"

Meclis üyesi Hanifi Can'ın daha önce yaşanabilecek olumsuzlukları dile getirdiğini belirten Başkan Yüksel, "İzmir'de yayın hayatını sürdüren bir televizyon ilçemize gelerek Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri ile canlı yayın yaptı. Meclis üyemiz Hanizifi Can, 'Bir daha ki meclis toplantısında güvenlik güçleri ile mi gideceğiz? Ben hayatımdan endişeliyim' demişti. İnanın, biz bile 'Acaba biraz abartıyor mu?' diye düşünmeden edemedik. Ama gördük ki; Hanifi Can arkadaşımız bugünün olacakları dünden görmüş ve anlatmış. Bu da gösteriyor ki; 31 Mart seçimlerinden sonra bu belediye yönetimi, organize bir şekilde çeşitli konularda teşkilatlanmışlar ve bunları da yaşama geçirirken önlerine çıkacak her türlü engeli, baskı, tehdit ve şiddeti yok ederek devlet içinde devlet oluşturmaya kalkmışlar. Kim oldukları fark etmiyor. Kadın, genç, yaşlı; kendi partilerinden, farklı partilerden hiç fark etmiyor. Kendilerine biat etmeyenleri düşman ilan ediliyor. Önce baskı, baktılar olmadı tehdit. Daha da şiddetle hizaya getirmeye çalışıyorlar. Burası dağ başı değil" dedi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Muzaffer Yüksel, AK Parti, Menemen, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meclis üyesinin darp edilmesine sert çıkış - Son Dakika

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