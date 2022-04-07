Son dakika 3. sayfa: Meclis üyesinin silahla vurulduğu olayda 4 sanıktan birine tahliye - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Meclis üyesinin silahla vurulduğu olayda 4 sanıktan birine tahliye

07.04.2022 15:34

Edinilen son dakika haberine göre Meclis üyesinin silahla vurulduğu olayda 4 sanıktan birine tahliye Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meclis üyesi Murat B.'nin işyerinin önünde silahla yaralanması olayının ardından tutuklanan 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Meclis üyesinin silahla vurulduğu olayda 4 sanıktan birine tahliye

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meclis üyesi Murat B.'nin işyerinin önünde silahla yaralanması olayının ardından tutuklanan 4 sanık hakim karşısına çıktı. "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanıklardan biri hakkında tahliye kararı verilirken diğer üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre geçen yıl Eylül ayında belediye meclis üyesi Murat B., Kozlu ilçesindeki işyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve tedavi süreci geçiren Murat B. taburcu edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili veya faillerini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güzergah üzerindeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda E.İ., E.İ., D.İ. ve M.İ. olayın faili oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede olayın faili olduğu iddia edilen M.İ.'nin daha önce Murat B.'nin yeğeni Enes B. ile kavga ettiğini ve kendisini Murat B.'ye söyleyeceğini belirttiğini, daha sonra ikametlerine taş atıldığını ve Murat B.'den şüphelendiğini söylediği belirtildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanıklardan M.İ., Murat B.'nin yeğeni Enes B. ile geçmişe dönük aralarında husumet olduğunu söyleyerek Murat B.'nin işyerinin önünden geçerken annesine küfür edildiğini iddia etti. Olayın üzerinden 8 ay geçtiğini yeniden Murat B. ile karşılaşınca bir süre önce bulduğu silahla ateş ettiğini öne sürdü. M.İ., "Olaydan 8 ay önce Enes B.'den dolayı sanırım Murat B. benim anneme küfür etti. O an panikle ben kaçtım. Olay günü de görünce dayanamadım. 3-4 metre mesafeden ateş ettim. Normalde tabanca ile dolaşmam olaydan 3-4 ay önce buldum. Silahı atmaya gidecektim. Bu yüzden tabanca yanımdaydı. Onu görünce de 2 el ateş ettim diye hatırlıyorum. Korkutmak için havaya sıkacaktım silah tutukluk yaptı. Üstüme doğru gelince bende tabancayla ateş ettim" dedi. M.İ. tabancayı da mahalledeki çöp konteynerine attığını öne sürdü.

Tutuklu sanıklardan D.İ. ise savcılıktaki ifadesinin doğru olduğunu olay tarihinde araba parçası bakmaya gideceğini, olayla ilgisi olmadığını söyledi. Murat B.'nin vurulduğunu polislerin kendisini yakalayıncaya kadar bilmediğini öne sürdü. E.İ. ise "Ben sürekli Kozlu'ya giderim. Birden fazla gittim. O gün oğlumla birlikte gittim. Araç parçası için gittik. Oğlum beni otobüs duraklarının olduğu yerde indirdi. Arabada başka kimse yoktu diye hatırlıyorum. Ben alkollü olduğum için arabayı oğlum D.İ. kullanıyordu. Benim Murat B. ile hiç bir husumetin yok. Murat B.'nin oğluma küfür ettiğinden haberim yoktu. Kalp hastası olduğum için oğlum böyle şeyleri benden gizler. Benim olayın failinin M.İ. olduğunu emniyette öğrendim. Ben M.İ.'nin ifadesini sağlıklı görmüyorum" dedi.

Emircan İ. ise evinde gözaltına alındığını olay tarihinde nerede olduğunun ispatlanmasını istenmesi üzerine okul işleri için il dışında olduğunu söylediğini ve ispatladığını anlattı. Emircan İ., "Emniyette bana olay tarihinden nerede olduğumu ispatlamamı istediler. Çocuğumun okul işi için il dışında olduğunu söyledim ve ispatladım. Ben müştekinin vurulduğunu olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra öğrendim. Olayla bir alakam yok. Savunmalarımı tekrar ediyorum" diye konuştu.

Murat B. duruşmaya katılmazken mahkeme; tanıkların da dinlemesinin ardından Emircan İ.'nin tahliyesine karar verdi. Diğer üç sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma ileri tarihe ertelendi.

Son dakika 3. sayfa: Meclis üyesinin silahla vurulduğu olayda 4 sanıktan birine tahliye
Son dakika 3. sayfa: Meclis üyesinin silahla vurulduğu olayda 4 sanıktan birine tahliye
Son dakika 3. sayfa: Meclis üyesinin silahla vurulduğu olayda 4 sanıktan birine tahliye

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Meclis üyesinin silahla vurulduğu olayda 4 sanıktan birine tahliye - Son Dakika


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