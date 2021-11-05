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MECLİS ÜYESİNİN TAKKESİNİ ÇIKARTMASINI İSTEDİĞİ İŞÇİ MANEVİ OLARAK KIRILDIM - Son Dakika

MECLİS ÜYESİNİN TAKKESİNİ ÇIKARTMASINI İSTEDİĞİ İŞÇİ MANEVİ OLARAK KIRILDIM

05.11.2021 11:09

KÜTAHYA Belediye Meclisi'nde teşekkür belgesi verildiği programda CHP'li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı'nın takkesini çıkarmasını istediği işçi İsa Karakafa, manevi olarak kırıldığını ifade ederek, 'Yaptığı yanlıştı, ben de tepkisiz kalamazdımö dedi.

KÜTAHYA Belediye Meclisi'nde teşekkür belgesi verildiği programda CHP'li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı'nın takkesini çıkarmasını istediği işçi İsa Karakafa, manevi olarak kırıldığını ifade ederek, 'Yaptığı yanlıştı, ben de tepkisiz kalamazdımö dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın başkanlık ettiği olağan meclis toplantısında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde görev yapan personele teşekkür belgeleri verildi. Programın toplu fotoğraf çekimi sırasında CHP'li meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, işçilerden İsa Karakafa'ya 'Resim karesi içerisinde takkeli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen başındaki o kepi çıkarır mısınö dedi. İsa Karakafa ise, 'Ben çıkayım o zaman kareden, benim takkem benim şerefimdirö diyerek cevap verdi. Salondaki diğer meclis üyeleri de İsa Karakafa'ya destek olup fotoğrafta bulunmasını istedi. Fotoğraf çekiminin ardından Karakafa salondan ayrılırken, salondakilerden bazıları da meclis üyesinin sözlerine tepki gösterdi.

'TAKKEMLE DAHA YAKIŞIKLIYIM'

Sosyal medyada kendisine ilişkin yorumlara üzüldüğü için açıklama yapmak zorunda kaldığını ifade eden Karakafa, şunları söyledi

'Sonra diyor ki, 'Biz şalvarını mı çıkart dedik, takkeni çıkart dedik'. Özrü kabahatinden daha büyük sözü vardır ya, herkesin içinde kalkıp bu sözü söylemesi de hoş olmadı. Bizi manevi olarak hakikaten kırdı. Sonra Allah razı olsun, arkadaşlarım tepkisini gösterdi. Onlar tepki gösterince ben de geri dönmek zorunda kaldım. Ben de tepkisiz kalamazdım. Müslüman gerekirse tepkiyi en yüksek seviyeden verir. Ben de dedim ki, 'Takkem benim şerefimdir, siz yakışıklılıktan bahsediyorsunuz. Ben takkemle daha yakışıklıyım ve ölünceye kadar takkemle kalacağım' dedim. Şov olmasın diye hiçbir yere çıkmadım. En son sosyal medyada, 'onlar cahildir' gibi yorumları görünce açıklama yapmak zorunda kaldım. Kütahyamda halkımız, belediye başkanımız, yardımcılarımız ve siyasilerimiz olsun destek verdiler. Fakat onların yaptığı yanlıştı.

MECLİS ÜYESİNİN TAKKESİNİ ÇIKARTMASINI İSTEDİĞİ İŞÇİ MANEVİ OLARAK KIRILDIM
MECLİS ÜYESİNİN TAKKESİNİ ÇIKARTMASINI İSTEDİĞİ İŞÇİ MANEVİ OLARAK KIRILDIM
MECLİS ÜYESİNİN TAKKESİNİ ÇIKARTMASINI İSTEDİĞİ İŞÇİ MANEVİ OLARAK KIRILDIM
MECLİS ÜYESİNİN TAKKESİNİ ÇIKARTMASINI İSTEDİĞİ İŞÇİ MANEVİ OLARAK KIRILDIM

Cumhuriyet Halk Partisi, Ruhsen Kumdalı, Kastamonu, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MECLİS ÜYESİNİN TAKKESİNİ ÇIKARTMASINI İSTEDİĞİ İŞÇİ MANEVİ OLARAK KIRILDIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: MECLİS ÜYESİNİN TAKKESİNİ ÇIKARTMASINI İSTEDİĞİ İŞÇİ MANEVİ OLARAK KIRILDIM - Son Dakika
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