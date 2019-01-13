Son Dakika Haberleri: Meclis vergi istisnaları için mesai yapacak

Meclis vergi istisnaları için mesai yapacak

1 saat önce

Meclis; çeşitli alanlarda vergi istisnaları, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek.

Meclis vergi istisnaları için mesai yapacak, System.String[]
Meclis; çeşitli alanlarda vergi istisnaları, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:16 

Ekonomi
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