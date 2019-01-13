Meclis vergi istisnaları için mesai yapacak

Meclis; çeşitli alanlarda vergi istisnaları, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek.

Meclis; çeşitli alanlarda vergi istisnaları, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek.

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