TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararına tepki - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararına tepki

13.01.2021 15:17
TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan WhatsApp'ın

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak düzenledikleri çalışma toplantısına, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın katıldığını aktardı.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ile HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın toplantıya katılamadığını ancak ortak basın açıklaması konusunda hemfikir olduklarını belirten Yayman, hazırladıkları ortak metni okudu.

"Üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz"

Son günlerde Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini açıklayan Yayman, toplantıda veri güvenliği, büyük veri, dijital okur yazarlık, dijital göç, ulus aşırılaşan dijital yapılar kavramları çerçevesinde komisyonun değerlendirmede bulunduğunu anlattı.

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa tarafından güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, şeffaf bilgilendirme, sağlıklı bilgi akışının sağlanması, hesap verebilirlik hususlarının toplantıda mütalaa edildiğini kaydeden Yayman, "Whatsapp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz." dedi.

Gelişmelerin, Türkiye'de yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının önemini ortaya koyduğunu dile getiren Yayman, "Toplantımızda alınan karar gereği TBMM Genel Kurulunun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla Komisyonumuzun paydaşları olan Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları Komisyonumuza davet edilecek. Onların yetkin görüşlerinden faydalanılacaktır. 26 Ocak'tan itibaren bir çalışma takvimi doğrultusunda bütün paydaşlarımızı TBMM'ye çağıracağız ve onları dinleyeceğiz." bilgisini verdi.

Konuyla ilgili çalışmaların ve değerlendirmelerin Komisyon tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yayman, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca yürütülen, mevcut yasal çerçevenin vatandaşlara tanıdığı hakların ihlal edilip edilmediğine yönelik çalışmaları dikkatle izlediklerini söyledi.

Kişisel verilerin korunması başta olmak üzere bireylerin dijital mecralara ait hak ve menfaatlerini koruyacak tüm adımların Komisyon olarak takipçisi olacaklarını vurgulayan Yayman, "Komisyonumuz, net bir şekilde Whatsapp'ın yeni sözleşme dayatmasını asla kabul etmemektedir." diye konuştu.

Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti, Hatay, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararına tepki - Son Dakika


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