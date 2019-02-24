Meclis Yeni Başkanını Seçiyor
13 dakika önce
TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı.
TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı.
TBMM Genel Kurulunda, ikinci turda 544 milletvekili oy kullandı.
Oylamada, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop
333, CHP İstanbul
Milletvekili Engin Altay
126, HDP İzmir
Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü
46, İYİ Parti Gaziantep
Milletvekili İmam Hüseyin Filiz
35 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.
Üçüncü turda TBMM Başkanı seçilebilmek için adayların üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oy alması gerekiyor.
Öte yandan ikinci tur oylamada eski Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Genel Kurul salonuna geldi.
Yıldırım, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ve siyasi parti temsilcileriyle tokalaştırdıktan sonra oy kullandı.
Milletvekilleri, Yıldırım ile fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:49 Kaynak: AA
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