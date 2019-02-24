Meclis Yeni Başkanını Seçiyor - Üçüncü Tur Oylama
57 dakika önce
-Meclisten detaylar TBMM - Yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında üçüncü tur oylama başladı.
-Meclisten detaylar TBMM - Yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan
başkanlığında üçüncü tur oylama başladı. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:45 Kaynak: AA
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