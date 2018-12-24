Meclis, yılın son haftasında köprü geçiş cezaları için mesai yapacak
48 dakika önce
Yılın son haftasında Meclis, köprü geçiş cezalarının affedilmesini öngören değişikliği görüşecek.
Yılın son haftasında Meclis, köprü geçiş cezalarının affedilmesini öngören değişikliği görüşecek. Ayrıca, 50 maddelik "Madencilik
Yasası" Komisyonu'na gelecek. Afganistan
'a asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılması da ele alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:13
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