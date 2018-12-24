Son Dakika Haberleri: Meclis, yılın son haftasında köprü geçiş cezaları için mesai yapacak

Meclis, yılın son haftasında köprü geçiş cezaları için mesai yapacak

48 dakika önce

Yılın son haftasında Meclis, köprü geçiş cezalarının affedilmesini öngören değişikliği görüşecek.

Meclis, yılın son haftasında köprü geçiş cezaları için mesai yapacak, System.String[]
Yılın son haftasında Meclis, köprü geçiş cezalarının affedilmesini öngören değişikliği görüşecek. Ayrıca, 50 maddelik "Madencilik Yasası" Komisyonu'na gelecek. Afganistan'a asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılması da ele alınacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:13 

Afganistan, Madencilik, Ekonomi
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