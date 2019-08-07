Son Dakika Haberleri: Meclise 5 aylık bebeğiyle geldi, zorla dışarı çıkarıldı
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Meclise 5 aylık bebeğiyle geldi, zorla dışarı çıkarıldı

53 dakika önce

Kenya'da bir kadın milletvekili Meclis'teki oturuma 5 aylık bebeği ile katılınca, güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.

Meclise 5 aylık bebeğiyle geldi, zorla dışarı çıkarıldı, System.String[]
Kenya'da bir kadın milletvekili Meclis'teki oturuma 5 aylık bebeği ile katılınca, güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.
Kenya'da Kwale Eyaleti Milletvekili Zuleika Hassan, Ulusal Meclis'te yapılan oturuma 5 aylık bebeği ile katıldı. Bunun üzerine oturuma başkanlık eden Christopher Omulele, Meclis'in bebek bakmak için doğru bir yer olmadığını belirterek, Zuleika Hassan'ın dışarı çıkmasını talep etti.
Öte yandan bir grup milletvekili Omulele'nin bu talebine tepki göstererek, Hassan'ın salonu terk etmemesi gerektiğini savundu. Ancak, güvenlik görevlileri Hassan ve bebeğini zorla dışarı çıkardı. Bunun ardından çok sayıda vekil de Hassan'a destek olmak için Meclisi terk etti. Yaşananlar nedeniyle oturuma bir süre ara verildi.

Milletvekili, Kenya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:46 Kaynak: DHA
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Parlamentoya bebeğiyle gelen milletvekili dışarı çıkarıldı
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