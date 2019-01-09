Meclise 'Bay Markus' Olarak Girdi... Şimdi 'Bayan Tessa'
58 dakika önce
MARKUS olan adını da Tessa olarak değiştiren 41 yaşındaki politikacı bundan böyle mecliste kendisine 'Bay' yerine 'Bayan' diye hitap edilmesini istiyor.
MARKUS olan adını da Tessa olarak değiştiren 41 yaşındaki politikacı bundan böyle mecliste kendisine 'Bay' yerine 'Bayan' diye hitap edilmesini istiyor. Yeşiller milletvekili "Aslında yazdan beri kendimi transeksüel olarak hissediyordum. Kimi zaman kadın olarak, kimi zaman da erkek. Ancak şimdi ben kadınım. Erkek olarak yaşamımı sürdürmek istemiyorum" dedi.
TESSA OLARAK İLK KEZ KATILACAK
Ganserer'in en büyük endişesi ise mecliste zaman zaman kendisini yeni ismi Tessa değil de eski ön adı olan Markus olarak çağırmaları. Diğer bir endişesi ise bayan yerine bay diye kendisine hitap etmeleri. Ganserer yeni ismi Tessa ile ilk kez Bavyera
Eyaletinde Meclisinin 22 Ocak'taki oturumuna katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:15
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