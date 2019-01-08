Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve HDP Grup Başkanvekili Bilgen'in de aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve HDP
Grup Başkanvekili Bilgen'in de aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclise gelen dosya sayısı 164'e ulaştı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:45
CHP'li Meclis Üyesi Adayı, AK Partilileri Övünce Kürsüden İndirildi
400 Kişiyle Birlikte CHP'den İstifa Eden Başkan Adayı AK Parti'ye Geçti
Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı
Meclis Koridorlarında AK Parti ve HDP'li Vekiller Arasında Yumruklu Kavga