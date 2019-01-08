Son Dakika Haberleri: Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve HDP Grup Başkanvekili Bilgen'in de aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ve HDP Grup Başkanvekili Bilgen'in de aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. Meclise gelen dosya sayısı 164'e ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:45 

Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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