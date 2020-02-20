Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi - Son Dakika
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Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

7 saat önce

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu HDP'li 6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi, System.String[]

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu HDP'li 6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aralarında Buldan ve Temelli'nin de bulunduğu TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri şu milletvekillerine ait:

"HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar."

Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli'nin 4, Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in 2 dosyası bulunuyor.

Halkların Demokratik Partisi, Buldan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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