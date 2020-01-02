Meclisin açılışını çocuklar yaptı - Son Dakika

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi'nin 2020 yılını ilan ettiği "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı" etkinlikleri kapsamında, Lüleburgaz Belediye Meclisi'nin 2020 yılı ilk toplantısını Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi yaptı. Çocuklar Mimar Sinan tarafından yapılan 450 yıllık tarihi hamam ve aynı zamanda meclis toplantı salonu olan binada açılış gonguna vurdu.



Lüleburgaz Belediyesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yılı kapsamında ilan ettiği "2020 Yılı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı" etkinlikleri kapsamında ilk meclis toplantısını çocuklara açtı. Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, 450 yıllık tarihi hamamdaki meclis salonunda açılış gonguna vurdu. Meclis için gündem maddesi hazırlayan Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanlığı'nı Nursu Başaran yaptı. Toplantı öncesi Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli çocuklarla biraraya gelerek, çocuklara meclis toplantısında başarı dileklerini iletti.



"Umarım memnun kalırlar"



Açılış öncesi konuşan Lüleburgaz Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Nursu Başaran, "2020 yılı ulusal egemenlik ve çocuk yılının ilk meclis oturumunu açacağız. Heyecanlıyız. Umarım arkadaşlarımız memnun kalır. En güzel bir şekilde fikirlerimizi belirtelim" diye konuştu.



Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyesi Yaren Yılmaz da, "Burada olduğum için onurluyum. 2020 yılı çocuk yılı. Bütün çocuklar için bu yıl güzel geçsin" dedi. Kıvanç Kavak da, "Burada olduğum için mutluyum. İnşallah gelecek yıllarda da daha farklı etkinliklerde yer alırız" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ