Meclisin Bütçe Maratonunda Son Gün

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan CHP Grubu'na seslenerek, "Bizi hep eleştirdiniz. 'Betona boğdunuz, betona boğdunuz' dediniz. İstanbul 'da namı 'Beton Ekrem' olan adamı başkan adayı yaptınız. Olmaz, yanlış yapıyorsunuz. Soyadı İmamoğlu diye muhafazakarlar oy verir zannediyorsunuz. Olmaz, kendinize gelin." dedi.Turan, TBMM Genel Kurulunda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde AK Parti Grubu adına söz aldı.Bu yıl AK Parti iktidarında 17. bütçenin hazırlandığını belirten Turan, "Dile kolay. 17 yıldan beri bütçe yapmak her partiye nasip olmaz. Her parti bunu yapamaz." diye konuştu.Bütçenin kendilerini şımartmak değil, yüklerini artırmak için başka bir başlık olduğunu söyleyen Turan, bugünlere ezbere gelmediklerini dile getirdi. Türkiye 'de 1990'lı yıllarda yaşandığını söylediği hataları sıralayan Turan, jakoben elitlerin Türkiye'de hakimiyeti eline aldığı bir dönemin ardından AK Parti'li yılların başladığını, bu yıllarda "Muhtar bile olamaz." denen bir adamın hikayesinin başladığını dile getirdi."Türkiye'nin büyümesini engelleyemeyenler, 15 Temmuz gibi kanlı, alçak darbe girişimine başladılar." diyen Turan, milletin dik durduğunu, lideriyle beraber meydanlara çıktığını ve Türkiye'de demokrasi tarihini ters çevirdiğini söyledi."Cumhur İttifakı'nı sadece 3-5 oranlık mesele olarak görmüyoruz" Alparslan Türkeş 'in, "Türk aydınları için Batı'nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez." sözünü hatırlatan Turan, "Alparslan Türkeş'in evlatlarıyla AK Parti'nin yiğitleri bir araya geldi, Cumhur İttifakı'nı kurdular. Küresel güçlerin operasyonlarını ters çevirdiler, yok ettiler. Biz Cumhur İttifakı'nı sadece 3-5 oranlık, gramlık, belediyelik bir mesele olarak görmüyoruz. Küresel operasyonlara karşı bu ülkenin milli güçlerinin bir araya gelmesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.2019 yılı bütçesinin toplam 961 milyar lira olduğuna işaret eden Turan, "Bu sayı tek başına bir anlam ifade etmeyebilir ama AK Parti'nin iktidara geldiği yıl Türkiye'nin bütçesi 98 milyar liraydı. 98 milyar liradan aldığımız bütçeyi, 961 milyara çıkarmışız." diye konuştu.Bütçeye ilişkin eleştirilere yanıt veren Turan, şöyle devam etti:"Sürekli bize 'faizciler, rantçılar' dendi. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de vergilerden toplanan paranın yüzde 86'sı faize gidiyordu, bugün yüzde 12'si gidiyor. Bunu söylemeyelim mi? Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Bize sürekli, 'Borç var, borcu artırdınız.' dediler. Kamu borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranını yüzde 172'den aldık. Bugün bu oran yüzde 29. Avrupa 'da bu rakam yüzde 81 oranında. Hani borçluyduk biz? Borçtan daha çok yatırımımız, gelirimiz var. O yüzden aynı şekilde mali bütçemizi, istikrarı devam ettireceğiz. Türkiye büyümeye devam edecek.""Bütçenin göbeğinde halkımız var"Bütçeden, yalnızca sosyal yardımlara 62 milyar lira ayrıldığını, bu rakamın toplam bütçenin yüzde 6'sını geçtiğini söyleyen Turan, "Hani bizim bütçemiz 'rant bütçesi', 'zengin bütçesi'ydi. Eğitimle, sağlıkla, sosyal yardımlarla zaten bütçenin göbeğinde halkımız var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.Turan, Türkiye'nin savunma alanında önemli atılımlar yaptığına işaret ederek, "Partiler gelir geçer, hükümetler değişir ama büyüyen Türkiye'dir veya değildir. O yüzden gelişene alkış tutun, iyiye 'evet' deyin." ifadesini kullandı."AK Parti iktidarları döneminde fabrika kurulmadığı" eleştirilerine yanıt veren Turan, "Bir insan kendi memleketine, ülkesine bu kadar kulağını, gözünü kapatır. 16 yılda Türkiye'de 308 OSB 'de 65 bin fabrika ve iş yeri açmışız. Bu yatırımlar Papua Yeni Gine 'de değil, Türkiye'de." dedi."FETÖ'nün en sevmediği adam bir Erbakan , iki Erdoğan"Türkiye'de, FETÖ meselesinin her kesimi yorduğunu ve üzdüğünü ifade eden Turan, şöyle konuştu:"Devletimiz büyük bir riskten kurtuldu; milletimizle, sayın Erdoğan ile beraber. Fakat her gün buraya çıkan arkadaşlarımız, utanmadan sıkılmadan 3-5 fotoğrafı göstererek, 'FETÖ ile fotoğrafınız var.' dediler. Eğer illa fotoğraf açacaksak, göstereceksek daha AK Parti tarihte yokken CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek , FETÖ elebaşı Gülen'le beraber dünya kadar toplantı yaptı. Aynı şekilde Fatih Üniversitesinin arsasını Kasım Gülek'in eşi bağışladı.Mesele sen-ben kavgası değil. Bundan keyif almıyorum. 'Kasım Gülek, FETÖ'cüdür.' demiyorum ama şunu söylüyorum; her gün çıkıp arkadaşlarımızın fotoğraflarını gösterdiniz. Bu doğru bir şey değil. Biz bu adamların ne olduğunu, ne yaptığını öğrenince, başından sonuna tüm grup ayağa kalktık ve mücadele ettik ama yalnız kaldık. 50 yıldan bu beri bu ülkede FETÖ var. FETÖ'nün yanında CHP var. FETÖ'nün en sevmediği adam bir Erbakan, iki Erdoğan. Bunu biliyoruz. Geçmişle uğraşmayın.""Namı 'Beton Ekrem' olan adamı aday yaptınız"Bülent Turan, CHP sıralarını işaret ederek, "Bizi hep eleştirdiniz. 'Betona boğdunuz, betona boğdunuz.' dediniz. İstanbul'da namı 'Beton Ekrem' olan adamı başkan adayı yaptınız. Olmaz, yanlış yapıyorsunuz. Soyadı İmamoğlu diye muhafazakarlar oy verir zannediyorsunuz. Olmaz, kendinize gelin. Sağcıdan, AK Parti'liden adam alarak, ülkücülerden vekil alarak CHP büyümez. Gazi Mustafa Kemal 'in partisiyle bu partinin hiçbir alakası yok. Kalmadı. Keşke olsa." ifadelerini kullandı.Turan, sözlerini şöyle tamamladı:"Kıyıya vuran ve bombalanmış bir binanın enkazından çıkan çocuklar, bizim çocuklarımız. Amaçsızca hedef alınan hastanelerdeki çocuklar, bizim çocuklarımız. Cuntacı, bölücü, teröristlerin şehit ettiği gencecik insanlar, bizim insanlarımız. Bizim yüreğimiz sızlıyor ve diyoruz ki biz kınamaktan başka bir yol bulalım. Bizim bir ruhumuz, felsefemiz var AK Parti olarak. Bu sıkıntılara, zulümlere, yanlışlıklara 'one minute' diyen bir adamla beraber yürüyelim istiyoruz. O yüzden ampulle, sarayla değil daha üst değerlerle bu işi yapalım istiyoruz. Siyaset bizim için bir dert, sevda meselesi. O sevdanın karşılığı bugün AK Parti. O yüzden diyoruz ki beraber daha iyi iletişim kurmamız lazım. Kendinizi güncelleyin."