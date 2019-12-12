Meclisin gündemi deprem oldu - Son Dakika
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Meclisin gündemi deprem oldu

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ilk toplantısı dün yapıldı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ilk toplantısı dün yapıldı. Başkanvekili Ramazan Bahçavan başkanlığında toplantıda Balıkesir'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem gündem oldu.


Büyükşehir Belediye Meclisi'nin açılışında gündem dışı söz alan CHP'li Selim Panç ve İYİ Partili Özgür Çelebioğlu Balıkesir'in depremselliğine dikkat çekti. Selim Panç beklenen büyük deprem için önlem alınması gerektiğini belirtirken, İYİ Partili Özgür Çelebioğlu da deprem toplanma merkezlerinin su faturalarının arkasında vatandaşlara duyurulması önerisinde bulundu. Depremin merkez üssünün Altıeylül ilçesinde bulunması nedeniyle belediye başkanı Hasan Avcı da bölgedeki durum hakkında bilgi verdi. Balıkesir'deki depremsellik konusunda AFAD'dan bir yetkilinin daha sonraki oturumlarda bilgi vermesi kararlaştırıldı.


Selim Panç: "Depreme toplanma alanları belirlenmeli"


Balıkesir'de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem dışı söz alan CHP'li Selim Panç şunları söyledi:


"10 Aralık'ta Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir deprem yaşadık, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum. Balıkesir Jeoloji Mühendisleri Odası deprem tehlikesi Balıkesir'de İstanbul'dan daha büyük diyor. Bu bizim için çok önemli bir uyarıdır. Bundan dolayı hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Literatürde deprem önceden tahmin edilemeyen ve karşı konulması mümkün olmayan doğa olayıdır denir. Yani Balıkesir'de olabilecek bir depremin ne zaman, nasıl olacağını şu an bilimsel verilere göre maalesef tamamen tespit etmek mümkün değildir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Biz tüm Balıkesir'de depreme karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Öncelikle hem de büyükşehir belediyemize hem de ilçe belediyelerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Mutlaka toplanma alanlarımızın tespit edilmesi ve 1/5000'lik haritalara işlenmesi gerekmektedir. Altıeylül'deki depremden sonra halkımızın memnuniyetsizliğini ve alt yapı yetersizliğini hep birlikte gördük. Mutlaka toplanma alanları tespit edilmeli ve böyle bir durumda halka yer gösterebilecek şekilde konumlandırılmalıdır. Ayrıca depreme karşı bütün okullar, mahalleler ve kırsal kesimlerde bile eğitimler verilmelidir. Bütün ilçelerde binaların envanteri çıkarılmalıdır. Depreme karşı dayanıksız binalar hangileridir bunları tespit edip, bir an önce gerekirse yıkılmalı veya depreme hazırlıklı hale getirilmelidir."


Hasan Avcı: "Deprem sonrası süreci iyi yönettik"


Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'da depremin merkez üssü olan bölgenin durumu hakkında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:


"Biz Altıeylül belediyesi olarak ilçemizde 155 tane toplanma bölgemiz var. Bunlar da bizim web sitemizde yerleri belirtilmiştir. Vatandaşlarımız internet sitesinde toplanama yerlerinin takibini randımanlı yapamıyor. Biz bununla ilgili tanıtım videolarımızı yaparak yine sitemize koyduk. İkincisi o gün akşam malum ilk atak olduktan sonra biz hemen önce kendi bölgemizde daha sonra valilik bünyesinde kurulan koordinasyonla hızlı bir entegre sağlayarak yapılabilecek bütün çalışmaları yaptık. Depremin merkez üssü olan kırsal mahallemizde kendi zabıta personelimiz, Jandarma ve emniyet personeli kanalıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye kanalıyla here bir bölge tek tek tarandı. O gece ben de vatandaşların toplandığı alanlar gittim ve vatandaşların talepleri doğrultusunda bazı kararalar aldık. Biz oradaki vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Vatandaşlara çorba ve çay ikramında da bulunduk. Bence biz bu süreci en makul şekilde yönettik."


Özgür Çelebioğlu: "Toplanma alanları su faturasıyla duyurulsun"


İYİ Partili meclis üyesi Özgür Çelebioğlu da deprem konusunda gündem dışı aldığı konuşmada toplanma merkezlerinin duyurulmasıyla ilgili öneride bulundu. Çelebioğlu şunları söyledi:


" Yaşadığımız depremle ilgili bütün Balıkesir'e geçmiş olsun diyorum. İYİ Parti grubu olarak BASKİ vasıtasıyla su faturalarının arkasına mahallelerdeki deprem toplanma alanları 1-2 sefere mahsus yazılabilir. Böylelikle depremde toplanma alanlarıyla ilgili bir farkındalık oluşturulabilir. Şu anda insanlarda bir farkındalık var, depremi yeni yaşadık. Bizim deprem toplanama alanlarının duyurulması noktasında böyle bir önerimiz var." - BALIKESİR

Balıkesir, Altıeylül, Aralık, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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