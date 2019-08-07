"Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak"
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır.
Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:33
Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak 11. Büyükelçiler Konferansı Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı