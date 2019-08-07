Son Dakika Haberleri: "Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak"
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"Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak"

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır.

Adalet Bakanı Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi
Abdülhamit Gül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:33 
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Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak
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