Meclisleri bombalanan Libyalı Milletvekili: "Türk halkı bizim için örnektir" (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meclisleri bombalanan Libyalı Milletvekili: 'Türk halkı bizim için örnektir' (1) - Son Dakika

Meclisleri bombalanan Libyalı Milletvekili: "Türk halkı bizim için örnektir" (1)

6 saat önce

Trablus'taki meclis binası Silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bombalandıktan sonra mecliste binasında oluşan hasarlar Libyalı Milletvekili Süleyman el-Fıkhi ile röportaj Libya'nın başkenti Trablus'ta bir dönem silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bombalanan meclisin milletvekillerinden...

Trablus'taki meclis binası

Silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bombalandıktan sonra mecliste binasında oluşan hasarlar

Libyalı Milletvekili Süleyman el-Fıkhi ile röportaj Libya'nın başkenti Trablus'ta bir dönem silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bombalanan meclisin milletvekillerinden Süleyman el-Fıkhi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in askeri darbe girişimleri karşısında sergiledikleri direnişte, Türk halkının 15 Temmuz'da gösterdiği duruşun kendileri için bir sembol teşkil ettiğini söyledi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in ülkenin başkentine yönelik Nisan 2019'da başlattığı saldırı, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesini şiddet sarmalına sürükledi.

Hafter'in ülke sahnesine silah zoruyla çıkma çabası ilk olarak Şubat 2014'te üniformasıyla kameralar karşısına geçerek anayasayı askıya aldığını ve meclisi lağvettiğini açıklamasıyla başladı. Ülke daha sonra birçok aşamadan geçse de Hafter, başkentteki yönetimi silah gücüyle ele geçirme çabasından vazgeçmedi.

Libyalı Milletvekili Fıkhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libyalı taraflar arasında 2015 yılında varılan Suheyrat Anlaşması'nın tıkanması için Hafter lehine siyasi adımlar attığını vurguladı.

Halife Hafter'in başkente yönelik saldırısını yaparken hiçbir şekilde meclise danışmadığını vurgulayan Fıkhi, "Halife Hafter'in 4 Nisan 2019'da başkente saldırısıyla birlikte, TM içindeki bazı vekiller bu durumdan çok rahatsız oldu. Bizler bazı vekiller olarak Trablus'ta toplanma kararı aldık. Bizim için tüm ülke, doğusuyla batısıyla tek bir şeyi ifade ediyordu ancak başkentin herkes için özel bir anlamı var. Bu, devletin başı niteliği taşıyor." diye konuştu.

Fıkhi, Tobruk'taki TM'nin birçok kez tarafların çalışma şartlarını belirleyen Suheyrat Anlaşması'nın aksine toplantı yeter sayısı sağlamadan kararlar aldığını vurgulayarak, "Hafter'in bu saldırısını büyük devletler ya destekliyordu ya da saldırıya ses çıkarmıyordu. Arap ve İslam dünyasında bir demokrasi olmasını istemiyordu." ifadelerini kullandı.

Meclisleri bombalanan Libyalı Milletvekili: Türk halkı bizim için örnektir (1)

Milletvekili, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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