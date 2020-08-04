Mecliste Ağustos ayında yapılacak çalışmalar konuşuldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen toplantıda ilçede yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Korona virüs salgını sonrasında kısa bir süre meclis toplantısı düzenleyemeyen Kaynaşlı Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasının ardından toplantılarına başladı. Ağustos ayı meclis toplantısı Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilirken, toplantıda Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan faaliyetler ile devam eden çalışmalar görüşüldü. - DÜZCE