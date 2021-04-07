Mecliste, encümen ve ihtisas komisyonu seçimleri yapıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında katip üyeliği, encümen üyeliği, başkan vekillikleri ile ihtisas komisyonlarına seçimler yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında toplanan belediye meclisinde 1 yıl süreyle görev yapacak katip üyeliği, encümen üyeliği, başkan vekillikleri ile ihtisas komisyonlarına seçimler yapıldı.

Gizli oy ile yapılan katip üyeliği seçimlerinde CHP grubundan Tarkan Atik ve Gökhan Günay bu göreve seçildi. Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Gönül Çelik, İkinci Başkan Vekilliğine Osman Yeniköy oy çokluğu ile seçildi.

Daha sonra Belediye Encümeni seçimleri yapıldı. CHP grubundan Yılmaz Partlak, Fikret Aydeniz ve Mehmet Akçakaya oy çokluğu ile bir yıllığına encümen üyeliğine seçildi. Mecliste ayrıca ihtisas komisyonları seçimleri gerçekleştirildi.

İmar Komisyonuna CHP grubundan Haluk Okur, Emrah Karaarslan, Erkan Mutlu, AK Parti grubundan Fuat Ulaş, Mustafa Kumaş;

Plan ve Bütçe Komisyonuna CHP grubundan Baki Erdoğan, Sertan Kuzu, Çetin Günce, AK Parti grubundan Numan Korkmaz, Zafer Durmaz;

Hukuk İşleri Komisyonuna CHP grubundan Satılmış Yiğit, Cengiz Güneş, Yaşare Aydın, AK Parti grubundan Yüksel Başkan ve Ayhan Erol oy birliği ile seçildi.

Başkan Posbıyık, seçilen üyelere görevlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK