Son Dakika Haberleri: Mecliste Gazetecilere Yaş Pasta İkramı

Mecliste Gazetecilere Yaş Pasta İkramı

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılının ilk toplantısının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne denk gelmesiyle, mecliste görev yapan gazetecilere yaş pasta ikramı yapıldı.

Mecliste Gazetecilere Yaş Pasta İkramı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılının ilk toplantısının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne denk gelmesiyle, mecliste görev yapan gazetecilere yaş pasta ikramı yapıldı.

Murat Cevheribucak, Ahmet Tanrıverdi ve Ertan Sümer başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gazeteciler unutulmadı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katılmadığı mecliste 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak, gündeme geçmeden önce gazeteciler için yaptırdığı yaş pastayı getirtti. Yaş pastayı gazetecilerle birlikte kesen Cevheribucak, mecliste görev yapan bazı gazetecilere eliyle pasta ikramında bulundu. Gazeteci kökenli meclis üyeleri Mehmet Esendemir, Ramazan Akyürek, Vedat Gündoğan ve CHP'li Ulaş Çetinkaya yaş pastayı gazetecilerle birlikte keserlerken, bazı meclis üyeleri yaş pasta kesimine katılan gazetecileri fotoğraf makinelerini alarak, olayı fotoğrafladılar.

Daha sonra gazeteci Mehmet Esendemir ve Ramazan Akyürek ile AK Parti'li Cumali Altınöz ve CHP'li Ulaş Çetinkaya birer konuşma yaparak gazetecilerin gününü kutladı.

12 maddeden oluşan gündem maddelerinin tamamı teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.30'da devam edecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Adana, Güncel
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