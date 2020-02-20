Mecliste Grup Başkanvekilleri Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Politika Mecliste Grup Başkanvekilleri Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Mecliste Grup Başkanvekilleri Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısını kınadı

6 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısını kınadı.

Mecliste Grup Başkanvekilleri Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısını kınadı, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısını kınadı.

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, Hanau'daki saldırıyı gündeme getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, olayı kınadıklarını belirterek, bu tür olayların tekrarlanmamasını temenni etti.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, bugün Almanya'dan gelen haberin yürekleri yaktığını söyleyerek, "Irkçı, Türk düşmanı bir terör eylemi olduğu anlaşılmakta. Soruşturma bu minvalde yürütülmelidir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, saldırıyı nefretle kınadığını ifade ederek, "Irkçılık her yerde kötüdür. Irkçılık her zaman lanetlemeli ve uzak durulmalıdır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Almanya'da gerçekleştirilen ırkçı saldırıdan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Irkçılık, bir insanlık suçudur. Umarım bu son olur. Ölenlere rahmet diliyorum. Nereden gelirse gelsin bu tür saldırıları şiddet ve nefretle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, " Yunanistan'ın 16 adayı silahlandırılmasıyla" ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genel Kurulda bilgi vermesini de istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hanau kentine gerçekleşen ırkçı saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Muş, "Bu tip saldırıları net bir şekilde kınıyoruz. Elbette Alman adli makamları soruşturmayı yürütecektir ama Alman makamları bu tür saldırılara karşı gerekli tedbirleri almalıdır. Almanya'daki vatandaşların güvenliği için her türlü girişimi yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca, Muş, Dervişoğlu ve Bülbül, Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu'nu rahmetle andı.

Almanya, Hanau, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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