Son Dakika Haberleri: Mecliste, Gümrük Kanunu'nun görüşmelerine başlanacak
Son Dakika Politika Mecliste, Gümrük Kanunu'nun görüşmelerine başlanacak

Mecliste, Gümrük Kanunu'nun görüşmelerine başlanacak

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, AK Parti milletvekillerince hazırlanan 'Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Mecliste, Gümrük Kanunu'nun görüşmelerine başlanacak, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, AK Parti milletvekillerince hazırlanan 'Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta iki önemli kanun teklifinin yasalaştırılması planlanıyor. Salı günü Genel Kurul'da; AK Parti milletvekillerince hazırlanan, 'Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

GÜMRÜK KANUNU DEĞİŞİYOR

Teklif ile; Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümleri çerçevesinde;  Gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya, transit rejimi altında taşınan eşyaya uygulanacak hükümler kapsamına alınacak. Teklifle, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçiliyor. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hallerde, bu teminatın söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilmesi öngörülüyor. Teklifle ayrıca; gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için güveni kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymeme şartı aranacak.

AV YASAĞINA UYMAYANLARA CEZA GELİYOR

Meclisin bir diğer gündem maddesi ise; Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik öngören teklif olacak. Su ürünlerinin korunmasını öngören teklif ile; İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trol ile su ürünleri istihsalinde bulunanlara 10 bin lira, kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 20 bin lira idari para cezası verilecek. İstihsal olunan su ürünleri ile istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek. Teklif ile, bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve bakanlığın müsaadesi alınmaksızın elektroşok ile elde edilen su ürünleri ve iç sular, Marmara Denizi, İstanbul ile Çanakkale boğazlarında her çeşit trolle istihsal edilen su ürünlerine el konulup mülkiyeti kamuya geçirilecek, bunların imhası veya satışı mümkün olacak.


AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 82 milyona çağrı: Herkesi AK Parti saflarına bekliyorum
Öfkeli baba, çocuğuyla tartışan okul arkadaşını evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti Davutoğlu'ndan "Yeni parti kurmak için paranız var mı?" sorusuna yanıt: Siyasi parti para ile kurulmaz Vekillerin, "Erdoğan'ın korumaları bizi itip kakıyor" şikayetine AK Parti'den çözüm geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 13:04:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mecliste, Gümrük Kanunu'nun görüşmelerine başlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]