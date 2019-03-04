Son Dakika Haberleri: Mecliste "İşitme Tarama Etkinliği" Düzenlendi

Mecliste "İşitme Tarama Etkinliği" Düzenlendi

1 saat önce

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, "İşitme problemimizin farkında olmalıyız. Buna yönelik mutlaka işitme taraması programlarını takip etmeliyiz.

Mecliste
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, "İşitme problemimizin farkında olmalıyız. Buna yönelik mutlaka işitme taraması programlarını takip etmeliyiz. İşitme problemimiz varsa buna en erken dönemde tedbir almalıyız." dedi.

Mecliste, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla işitme tarama etkinliği düzenlendi.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki etkinliğin açılışında konuşan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Sennaroğlu, doğuştan işitme kaybının binde 1 ya da 3 oranında görüldüğünü, yaş ilerledikçe bu oranın arttığını belirtti.

Sennaroğlu, özellikle 65 yaşını geçtikten sonra nüfusun 3'te 2'sinde işitme problemlerinin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "İşitme problemimizin farkında olmalıyız. Buna yönelik mutlaka işitme taraması programlarını takip etmeliyiz. İşitme problemimiz varsa buna en erken dönemde tedbir almalıyız." diye konuştu.

Özellikle 60 yaş sonrasında işitme kaybının varlığının alzaymır hastalığının tetikçisi olarak gösterildiğine işaret eden Gonca Sennaroğlu, görme için verilen önemin mutlaka işitme duyusu için de gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:29 Kaynak: AA

Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Politika
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