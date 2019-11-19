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Mecliste "sıkma" polemiği

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Genel Kurulu toplantısında "sıkma" polemiği yaşandı.

Mecliste

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Genel Kurulu toplantısında "sıkma" polemiği yaşandı.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Furkan Bozkurt başkanlığında açıldı.


Meclis gündeminde bulunan 2 madde komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilirken Başkan Karalar diğer maddelerin görüşülmesini bir sonraki oturumda görüşmek üzere oturumu kapattı.


Daha sonra ASKİ Genel Kuruluna geçildi.


ASKİ'nin gündeminde bulunan 2 madde ilgili komisyona havale edildi.


Başkan Zeydan Karalar'a ASKİ Genel Kurulunun bir önceki tutanağını oylatmayı unuttuğunu hatırlatan AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan'a CHP'li Askeri Dağlı, "Bugün çok sıkmayın" dedi.


Başkan Zeydan Karalar, Karalar, "İşleri güçleri sıkmak. Büyükşehir Belediyesinin çalışma vaktinde ne gerekiyorsa yapıyorlar" dedi.


Bunun üzerine ayağa kalkan Gündoğan, "Bir açıklama yapmak zorundayız. Başkan bu cümleyi söyledikten sonra bu bir ay boyunca Adana gündeminde oluyor. Doğru olan şudur; Biz Cumhur İttifakının her bir bireyi Adana'nın yararına çalışacağımızı söyledik, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına katkımız büyük, hem meclisin çalışmalarına, hem de kamuya yapılacak yatırımlarda başkan için değil, Adana için büyük desteğimizi verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.


Karalar da, cevaben, "Çok teşekkür ederim. Bu son cümlenizi de önemsediğimi söylemek istiyorum, unutmayın" dedi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKİ Genel Kurulu çalışmalarına yarın saat 14.30'da devam edecek. - ADANA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
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