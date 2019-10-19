Meclisteki partilerden İran'a ortak tepki

TBMM Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu yaptığı açıklamada, İran'a tepki göstererek, " 13 Ekim tarihinde İran İslami Danışma Meclisi'nde bir grup milletvekilinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçek dışı ifadelerin yer almasını esefle kınıyoruz. Bu bildiri,Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın ve huzurun tesisini amaçlayan harekatını anlamaktan çok uzakta, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere zarar verecek ifadeler içermektedir. Bunun yanı sıra, İranlı bazı siyasetçilerin ve Cuma İmamlarının ülkemiz ile yüksek makamlarımız hakkındaki çirkin ithamları kabul edilemez" denildi.



TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'ndan yapılan açıklamada İran İslami Danışma Meclisi'nde bir grup milletvekilinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiriye tepki gösterildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Türkiye ve İran, bölgemizin köklü medeniyetlere sahip iki devleti olarak, geçmişten bugüne, komşuluk hukuku, yardımlaşma ve dayanışma kültürü çerçevesinde, iyi ilişkiler kurmayı başarabilmiştir. İran ve Türkiye arasında gelişen dostane ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi, iki ülke milletvekilleri olarak bizlerin en önemli gayesi olmalıdır. Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak, bu amaç doğrultusunda, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, kültürel ilişkilerin gelişmesine amaçlamaktayız.



Bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket etme hassasiyetimize rağmen, 13 Ekim tarihinde İran İslami Danışma Meclisi'nde bir grup milletvekilinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçek dışı ifadelerin yer almasını esefle kınıyoruz. Bu bildiri,Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın ve huzurun tesisini amaçlayan harekatını anlamaktan çok uzakta, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere zarar verecek ifadeler içermektedir. Bunun yanı sıra, İranlı bazı siyasetçilerin ve Cuma İmamlarının ülkemiz ile yüksek makamlarımız hakkındaki çirkin ithamları kabul edilemez.



Bildiride PKK uzantısı PYD/ YPG terör örgütüne karşı gerçekleştirdiği haklı mücadeleyi Kürt halkına yönelik bir harekat olarak gösterme çabası, durumu çarpıtmayı amaçlamaktadır. İran'ın uzun yıllardır PKK uzantısı bir örgüt olan PJAK'a karşı mücadelesi ortadayken, bir grup milletvekilinin, Türkiye'nin haklı mücadelesini gölgelemeye çalışması izahtan vareste bir durumdur. Türkiye'nin PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütüne karşı giriştiği haklı mücadele, en az İran'ın PKK uzantısı PJAK'a karşı mücadelesi kadar meşru ve hayati bir mücadeledir.



İran Milletvekillerinin Türkiye'nin uluslararası hukukun kurallarına, insan haklarına riayet ederek icra ettiği, ulusal güvenliğimize yönelik terör tehditlerinin ortadan kaldırılması ve bölgede kalıcı huzur ve barışın tesisini amaçladığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik gerçekdışı ifadelerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.



Söz konusu bildiri ve eylemlerin, Türkiye ve İran halkları arasındaki tarihsel bağlara dayanan dostluk ilişkileriyle bağdaşmamakta, iki ülke insanı arasına psikolojik duvarlar örmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir.



Gerçekleri yansıtmaktan bir hayli uzak olan bu bildiriye verilecek en güzel cevabın, Türkiye ile İran arasında karşılıklı dostane yaklaşımların devamından yana olan Türkiye dostu İran halkı tarafından verileceğinden şüphe duymamaktayız.



İran Danışma Meclisi'nde bulunan Türkiye dostu milletvekillerinin de, bu bildiriyi kınayacaklarına ve gerekli cevabı vereceklerini olan inancımız tamdır." - ANKARA