Mecnun Otyakmaz: Artık takımlar ile taraftarları buluşturmak lazım

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "İlk maçlar seyircisiz oynandı, şimdi seyircili oynanıyor diye avantaj sağlanır düşüncesi var. Ama artık takımlar ile taraftarları buluşturmak lazım" dedi.

Otyakmaz 1-0 galip ayrıldıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir karşılaşma oynadıklarını söyleyen Mecnun Otyakmaz, "Tek farkla da olsa kazanmasını bildik. Bundan sonraki haftalar için de iyi bir moral kazanmış olduk. Çok eksik bir takımla bu hafta yakalandık. 2 kırmızı kartlar ve hafta içi oluşan sakatlıklarla birlikte 3-4 yedek oyuncu ile sahaya çıkma fırsatımız oldu. Bu halde bile 3 puanı almak bizi sevindirdi. İnşallah böyle de devam eder. Sakat ve cezalıların gelmesiyle birlikte inşallah daha güçlü bir kadromuz olacak" diye konuştu."TAKIMLAR İLE TARAFTARLARI BULUŞTURMAK LAZIM"Maçların seyircili oynanması ile ilgili sorulan soruya Otyakmaz, "Gönül tabi ki istiyor. Ancak halk sağlığı da önemli. Bilim kurulunun tavsiyelerine uymak zorunda kalıyoruz. Büyük stadyumlara en azından belirli sayıda taraftar alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Sanıyorum biraz da adaletsizlik olur. İlk maçlarda seyircisiz oynandı, şimdi seyircili oynanıyor diye avantaj sağlanır düşüncesi var. Ama artık takımlar ile taraftarları buluşturmak lazım" şeklinde konuştu."İYİ ZEMİNLERDE OYNAMAK İSTİYORUZ"

Stadyumlardaki zemin sorunlarıyla ilgili yöneltilen soruya ise Otyakmaz, "Tabii ki bizler iyi zeminlerde oynamak istiyoruz. En iyi stadyumlardan bir tanesi de bizim stadyumumuzdu. Ama bu sene çok fazla maç trafiğinden kaynaklı bozulmalar söz konusu oldu. O zaman el birliği ile bir şeyler yapacağız. Sivas'ın zemininden hem yayıncı kuruluş hem de federasyon bize övgü dolu sözler söylüyorlardı. Biz bu işi hakkıyla yapıyoruz. Onların da desteği ile bütün stadyumlar en az bizim stadımız kadar olabilir" ifadelerini kullandı.

- Sivas