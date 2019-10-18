Son Dakika Haberleri: Mecnun Otyakmaz: "Elimizden geleni yaptık ama olmadı"
Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: 'Elimizden geleni yaptık ama olmadı'

Mecnun Otyakmaz: "Elimizden geleni yaptık ama olmadı"

1 saat önce

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray karşısında ellerinden geleni yaptıklarını fakat sonucun istedikleri gibi olmadığını söyledi.

Mecnun Otyakmaz:

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray karşısında ellerinden geleni yaptıklarını fakat sonucun istedikleri gibi olmadığını söyledi.


Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "İyi bir performans gösterdik ama maalesef ligde Galatasaray'a karşı burada hiç puan alamadık. Bugün çok yaklaşmış olmamıza rağmen yine alamadık. Özellikle ikinci yarı göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı takımımı ve teknik heyetimi kutluyorum. İkinci yarı gol pozisyonu bulduk olmadı. Elimizden geleni yaptık ama olmadı" diye konuştu. - İSTANBUL

Mecnun Otyakmaz, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Florin Andone sosyal medyayı salladı!
Galatasaray 5 maç sonra galip geldi! Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması: Antrenmana bile çıkmıyor Aslan, evindeki yenilmezliğini 40 maça çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 00:20:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mecnun Otyakmaz: "Elimizden geleni yaptık ama olmadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]