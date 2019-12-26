Mecnun Otyakmaz: Firavun varsa, Musa da var - Son Dakika
Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: Firavun varsa, Musa da var - Son Dakika Spor

Mecnun Otyakmaz: Firavun varsa, Musa da var

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, geçen yıl hakemlerle ilgili olarak bazı kulüplerin imza attığı bildirinin tekrar tekrar gündeme getirilmesine tepki göstererek, "Yayınladığımız basın bülteni yüzünden 8 kulübün Firavun lanetine maruz kaldığını da öğrenmiş olduk.

Mecnun Otyakmaz: Firavun varsa, Musa da var, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, geçen yıl hakemlerle ilgili olarak bazı kulüplerin imza attığı bildirinin tekrar tekrar gündeme getirilmesine tepki göstererek, "Yayınladığımız basın bülteni yüzünden 8 kulübün Firavun lanetine maruz kaldığını da öğrenmiş olduk. Unutulmamalıdır ki; Firavun varsa Musa da var, laneti varsa Felak-Nas var. Lanet döner dolaşır yapanı bulur" dedi. Otyakmaz, geçen yılki VAR kayıtlarının da açıklanmasını istedi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada 28 Kasım 2018 tarihinde dönemin Kulüpler Birliği tarafından yazılan bildirinin yeniden gündeme getirilmesine değinerek, "Kulüpler Birliği tarafından yazılan, sadece ana hatlarından bahsedilerek bilgisi verilen, şahsen üslubunu tasvip etmediğim, buna rağmen Kulüpler Birliği kararı olarak 'haber amaçlı' resmi internet sitemizde yayınladığımız bildirinin yine gündemde olduğunu görüyoruz. O bildiride yayınlanan 'Özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu defakine benzer refleks göstermediği ve benzeri kararlar almadığı herkesin malumudur' cümlesi de TFF'ye yönelik bir eleştiriyken, olayın kişiselleştirilerek temcit pilavı gibi sürekli önümüze sürülmesi büyük bir haksızlıktır ancak görüyoruz ki değişen bir şey yok. Ha Kel Hasan, Ha Hasan Kel. Önceleri Pembe Köşk'te olduğu gibi dün Beylerbeyi olur, bugün Zorlu, yarın Olimpiyat Stadı. Fakat bir şey değişmez; ezilen hep Anadolu kulüpleri olur. Bugün yapılan dün yaptığınızı aklamaz, meşrulaştırmaz" dedi.

O dönem resmi sitede haber niteliğinde yayınlanan bültenin halen konuşulduğuna dikkat çeken Otyakmaz, "Basın bülteni yüzünden 8 kulübün Firavun lanetine maruz kaldığımızı da öğrenmiş olduk. Lütfen 6 Anadolu takımını sizin bu vahşi, pervasız ve adaletsiz rekabetinize alet etmeyin. Unutulmamalıdır ki; Firavun varsa Musa var, laneti varsa Felak-Nas var. Lanet döner dolaşır yapanı bulur günümüzde canlı örnekleri olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YILKİ VAR KAYITLARI DA AÇIKLANSIN'

Daha önce ligin ilk yarısını 2 kez lider bitirip şampiyon olamayan bir Anadolu kulübü olarak her şeyin farkında olduklarına dikkat çeken Otyakmaz, "Yine de hakemleri baskı altına alacak açıklamalar, görüşmeler yapmayacağız. Hakemleri rahat bırakın, vicdanlarıyla baş başa bırakın işte o zaman hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ayrıca VAR kayıtlarının açıklanmasını sezon başında Riva'da yapılan toplantıda dile getirip destek bulamayan bir başkan olarak hem bu yılın hem de geçen yılın VAR kayıtlarının açıklanmasından yanayım. Böylece İttifak Holding Konyaspor maçı gibi Çaykur Rizespor maçı da açıklanmış olur" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:16 Kaynak: DHA
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