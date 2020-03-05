Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru? - Son Dakika
Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru? - Son Dakika Spor

Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?" dedi.

Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Galatasaray maçı öncesi transfer söylentilerinin ortaya atılması ne kadar doğru?" dedi.


"SİVASSPOR'UN KAZANACAĞINI UMDUĞUM BİR KARŞILAŞMA BEKLİYORUM"


Kulüpler Birliği Vakfı'nın Olağan Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Otyakmaz, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile kritik bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Ülkemizin yaşadığı durumdan dolayı üzüntümüzü belirtmek istiyorum. İnşallah her şer ilerleyen zamanda daha iyi olur. Birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından iddialı rakibimiz Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacağız. Dostluk ve kardeşlik içerisinde geçeceğini düşündüğüm, sonunda Sivasspor'un kazanacağını umduğum bir karşılaşma olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.


"SİVAS'TA HAVA DA ZEMİN DE FUTBOLA MÜSAİT"


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le maç saati değişikliği ile ilgili görüşme yaptıklarını vurgulayan Otyakmaz, "Yaklaşık 15 gün önce Sayın Mustafa Cengiz böyle bir rica bulunmuştu ve 'ne düşünürsünüz?' diye sormuştu. O zaman Sivas'ta yoğun bir kış vardı ancak şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hava da zemin de futbol oynamaya müsait" diye konuştu.


"GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ TRANSFER SÖYLENTİLERİNİN ORTAYA ATILMASI NE KADAR DOĞRU?"


Takımda yer alan oyuncular hakkında transfer söylentilerinin çıkmasını eleştiren Otyakmaz, "Bunun neden yapıldığını bilmiyorum. Transfer konuları bir ay önce konuşuldu ve bitti. Şu an arkadaşlarımız bizimle. Galatasaray maçı öncesinde bu gibi şeylerin yayınlanması ve gündeme getirilmesi ne kadar doğru, ne kadar ahlaki? Bundan kim fayda sağlar bilmiyorum. Takdirini taraftara bırakıyorum. Şimdi konuşulacak zaman değil" açıklamasında bulundu.


Mecnun Otyakmaz, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:04 
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