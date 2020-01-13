Mecnun Otyakmaz: Genel sorunlar hep ekonomi üzerine - Son Dakika
Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: Genel sorunlar hep ekonomi üzerine - Son Dakika Spor

Mecnun Otyakmaz: Genel sorunlar hep ekonomi üzerine

6 saat önce

Başkan Mecnun Otyakmaz, çalıştayın veriminden bahsederek, "Daha sonra salonlara ayrılarak, alt liglerdeki kulüpler ve bakan yardımcılarımızla toplantılar gerçekleştirdik.

Mecnun Otyakmaz: Genel sorunlar hep ekonomi üzerine, System.String[]

Başkan Mecnun Otyakmaz, çalıştayın veriminden bahsederek, "Daha sonra salonlara ayrılarak, alt liglerdeki kulüpler ve bakan yardımcılarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Türk futbolundaki sorunlar masaya yatırıldı. Herkese söz verildi. Herkes kendi bakış açısından sorunları anlattı ve yeni oluşacak Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'na ilişkin notlar alındı. Bütün kulüplerin tereddütleri, istekleri mutlaka değerlendirlecek ve yeni yasada yer alacaktır" dedi


Ekonomik sorunlardan bahseden Otyakmaz, "Ekonomik sorunların müsebbiplerinin bir parçası bizler olabiliriz. Ama döviz kurundaki yükselmeler, yayın gelirindeki değişimler gibi etki alanımızın dışındaki gelişmelerin de bu tabloda payı olduğu konuşuldu. Genelde sorunlar hep ekonomi üzerine. A.Ş mi yoksa dernek sisteminin mi daha iyi olacağı yönündeki soruya kafamda çözüm bulamadım. Bizler derneğiz, A.Ş değiliz ama istikrarlı bir şekilde yönetildiği, bazı hassasiyetler gözetildiği takdirde dernekten de verim alabiliyorsunuz. A.Ş'den de verim alamadığınız oluyor" diye konuştu.


"BİR STOPER VE ORTA SAHA TRANSFER EDECEĞİZ"


Transfere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Otyakmaz "Elimizde ligin ilk yarısını lider bitirmiş bir 11, hatta 14 kişi var. Bunu 18 kişiye çıkartmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bazı mevkilerde oynayan oyuncularımızı zorlayacak kalitede oyuncular transfer etmemiz lazım. İlk transferimizi Yasin Öztekin ile gerçekleştirdik. Bir stoper ve orta saha transfer etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ GÖSTERECEĞİZ"


Mecnun Otyakmaz, Mert ve Hakan ile ilgili transfer sorusuna, "O arkadaşlarımızın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bu arkadaşlarımızı transfer etmek isteyen takımlar, onlarla görüşebilir. Ama en azından hem yasal hem de etik olarak bize, 'Bu futbolcularla görüşüyoruz' demeleri lazım. İzin almaları değil, bizi bilgilendirmeleri gerekiyor. Henüz bizi bilgilendiren yok ama basında bazı şeyler okuyoruz. Ben bu arkadaşlarıma şunu söylüyorum; sizler profesyonel bir sözleşmeye imza attınız. Bu profesyonel sözleşme sezon sonunda bitecek ama biz hep birlikte bir yola çıktık. Hep beraber bir aileyiz. 'Bu çıktığımız yolun sonunu taçlandıralım, hedefimize ulaşalım, ondan sonra da sizleri davul zurnayla buradan yolcu edelim' dedik. Onlarla bu yola baş koyduk. Şampiyonluk için elimizden geldiğince mücadeleyi göstereceğiz" diye yanıt verdi.

Mecnun Otyakmaz, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:19 
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