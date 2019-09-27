Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı takımın hedefinin Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek olduğunu söyledi.

Otyakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan periyotta kazandıkları 8 puanın iyi olduğunu belirtti.

Ligde iç sahada Beşiktaş ve Trabzonspor'u yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Otyakmaz, "Bu arada deplasmanda Medipol Başakşehir beraberliği de var. Dolayısıyla bu ilk 5 haftada 8 puandan memnun olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibi sezon başında teknik direktör Rıza Çalımbay'a teslim etmelerinin doğru bir tercih olduğunu dile getirerek, "Sivasspor, Rıza hocamızın ilk tutmuş olduğu takım, çocukluk takımı. Maçlarına gelmiş, 1967 yılından itibaren maçlarını takip etmiş daha sonra Beşiktaş'a transfer olup oralarda takım kaptanlığına oradan da milli takım kaptanlığına kadar yükselmiş." dedi.

Çalımbay'ın çok değerli bir futbol insanı olduğunu vurgulayan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemlerde de yine Sivasspor'a 2,5 sezon hizmet etmiş, ligi başarılı bir şekilde tamamlayarak bizi Avrupa'ya taşımışlığı da var. Kendisinden çok güzel bir şekilde ayrılmıştık, yine aynı şekilde ihtiyaç olduğunu düşündüğümüzde teklifimizi hemen kabul etti. Kendi takımı olduğu için geldi. Takımımızı tamamıyla teslim edebileceğimiz bir teknik direktör olmasının faydalı olacağı kanaati yönetim kurulumuzda oluştuktan sonra hiç alternatif düşünmeden Rıza hocamıza takımımızı teslim ettik. Ne kadar da doğru bir tercih olduğunu bugün görüyoruz."

"Avrupa hedefini gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum"

Başkan Otyakmaz, sezona Avrupa kupalarına gitme hedefiyle başladıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Sivasspor her zaman Avrupa kupalarını hedeflemiş bir takımdır. Daha önce Avrupa kupalarına gitme başarısını göstermiş bir kulübüz. Taraftarlarımızı memnun edecek transferlere imza atmadık ama takımımızın ihtiyacı olan mevkilere bu transferimizi yaptık. Haftalar ilerledikçe daha iyi bir Sivasspor izlettirebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız da bizi desteklemeye devam etsinler. Trabzonspor karşılaşmasındaki gibi yaklaşık 12 bin seyirciye oynayarak da bunu başarmamız biraz zor olacaktır. Taraftarımızın stadı doldurması ve itici güç olması ile takımımızın Avrupa hedefini gerçekleştirebileceğini düşünüyorum."

Aytemiz Alanyaspor maçı

Ligin 6. haftasında deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları karşılaşma hakkında da değerlendirmede bulunan Otyakmaz, rakiplerinin yıllardır aynı yönetim tarafından idare edilen istikrarlı bir kulüp olduğuna dikkati çekti.

Alanyaspor'un nağmağlup olarak liderliğini sürdürdüğüne işaret eden Otyakmaz, "Bizim için çok zor bir karşılaşma olacak. Gerçekten kadroya baktığımızda kolaylıkla puan alabileceğimiz bir deplasman olmayacak. İnşallah iyi başlayıp iyi bitireceğimiz bir karşılaşma olur. Oradan elimiz boş dönmeyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.