Mecnun Otyakmaz: "Hedefimiz kupayı kaldırmak" - Son Dakika

Mecnun Otyakmaz: "Hedefimiz kupayı kaldırmak"

12.01.2021 22:26

DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirterek, "Çok zor olacağını biliyoruz her ne kadar önümüzde az maç gözükse de çok zor turlar olacak" dedi.

DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirterek, "Çok zor olacağını biliyoruz her ne kadar önümüzde az maç gözükse de çok zor turlar olacak" dedi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Adana Demirspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçı değerlendiren Başkan Otyakmaz, "Her ne kadar bir alt ligde oynuyor olsalar da güçlü bir rakip. Adana Demirspor şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesi. Bundan önceki turda da Trabzon'da Trabzonspor'u elemişti. Güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Bizim için zor olacağını da biliyorduk ama görmek zorunda olduğumuz çok az oynamış olan oyuncularımız vardı. Onlarla başlamak zorundaydık. Daha sonra as kadrodaki daha çok oynayan arkadaşlarımız oyunun içine girince maalesef sürenin içerisinde bitiremememize rağmen uzatmalarda sonucu bulduk. Mutluyuz ama zor bir takımla oynadığımızı da söylemek istiyorum. Şampiyonluk yolunda da Adana Demirspor'a başarılar diliyorum" dedi.

"ÇOK ZOR TURLAR OLACAK"

Bir basın mensubunun 'Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz şeklinde açıklamanız vardı' sorusu üzerine Mecnun Otyakmaz, "Bu yıl en büyük hedefimiz kupayı kaldırmak. Çok zor olacağını da biliyoruz her ne kadar önümüzde az maç gözükse de çok zor turlar olacak. İnşallah bunu başarabiliriz" diye cevap verdi.

"ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Otyakmaz transfer çalışmaları ile ilgili olarak ise, "Sağ bekte Marcelo'nun kronik rahatsızlığı söz konusu. 1-2 hafta dinlendikten sonra ancak 3-4 hafta oynayıp tekrar 1-2 hafta dinleniyor. Dolayısıyla o bölgeye takviye yapmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Gençlerbirliği'nde olan ve Kasımpaşa'da da 8 maç oynayıp fazla forma şansı bulamayan Ahmet Oğuz'u transfer ettik. Şimdi çalışmalarımız devam ediyor. Devre arası transferleri gerçekten çok zor. İstediğimiz ayarda oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Gerekli fedakarlıkları da yapacağız. Arayışlarımız devam ediyor. 10 numara bölgesine iyi bir transfer yapacağımızı düşünüyorum. Takımımızı zenginleştirmek için iyi oyuncularla karşılaşırsak, önümüzdeki yıl takımın çok başarılı olacağını düşünürsek önümüzdeki yıla hazırlık için genç oyunculara ilgi gösterebiliriz" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş/İHA)

Mecnun Otyakmaz: Hedefimiz kupayı kaldırmak
Mecnun Otyakmaz: Hedefimiz kupayı kaldırmak
Mecnun Otyakmaz: Hedefimiz kupayı kaldırmak
Mecnun Otyakmaz: Hedefimiz kupayı kaldırmak

Adana Demirspor, Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: 'Hedefimiz kupayı kaldırmak' - Son Dakika Spor


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