Mecnun Otyakmaz'ın ismi spor salonuna verildi

DG Sivas spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ismi, Milli Eğitim Bakanlığı ödenekleri ile yapılarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredilen Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesindeki 500 Kişilik Kapalı Spor Salonuna verildi.



Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın isminin verildiği spor salonu için açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.



Açılış töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'a değer katan her şahsiyetin unutulmayacağını ifade ederek, "Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın Sivas'a ve Demir Grup Sivasspor'a önemli katkıları oldu. Şehir bu ismi istedi, benimsedi. Bu isimle birlikte salonumuzda geleceğin başarılı sporcular yetişecektir. Biz değer verene değer vereceğiz, salonumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, "Bugün Sivas için önemli bir gün. Şehrimize son dönemlerde yapılan yatırımlar kapsamında spor alanında da yatırımlar yapılıyor. Yapılmaya da devam ediyor. Bugün açılışını yapmış olduğumuz Mecnun Otyakmaz Spor Salonu da son dönemlerde ilimize kazandırdığımız önemli eserlerden birisidir. Biz bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün tam 15 yıldır Sivasspor'da başkan ve yönetici olarak Sivasspor'u 2. Lig'den 1. Lige çıkaran ve o günden bugüne kadar Sivas'a birçok başarılar ve heyecanlar yaşatan Mecnun Otyakmaz başkanın adını salona verdik. Salonumuz hayırlı olsun" diye konuştu.



"Duygulanmamak elde değil"



Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise alınan karardan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Otyakmaz, "Bu benim için onur verici. Geçtiğimiz yıl bu caddeye ismim verilmişti. Şimdi de böyle bir tesise verildi. Duygulanmamak elde değil. Sivas'a çakılan bir çivinin bile karşılıksız kalmaması bizi çok mutlu ediyor. Bu benim adımla sembolleşmiş olabilir ama kesinlikle Sivasspor Yönetiminin ve bizlere destek veren büyüklerimizin sayesinde olan bir şey" ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi. - SİVAS