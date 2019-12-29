DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 1-0 galip geldikleri Göztepe maçının ardından, "Takımımıza katkı yapacak oyuncuları almayı düşünüyoruz, alacağız. İnşallah 2020 bizim senemiz olur. 2019 güzel geçti" dedi.



Maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Göztepe maçının kendileri için zor geçtiğini ifade ederek, "Zor bir karşılaşmaydı gerçekten. Özellikle teknik direktör değişikliği ile Göztepe iyi bir takım oldu. Zaten takip ediyorduk, geçen hafta da Galatasaray'ı yendiler. İlhan hocanın gerçekten takıma dokunduğu belli olmuş. Tamer hoca zaten iyi takım hazırladı, güçlü sonuna kadar mücadele eden bir takım. İlhan hoca ile de gerçekten fark oluşturdular. Bugün bizi zorladılar. İyi bir karşılaşmaydı bizim için. Zor oldu ama maçtan önce 1-0 olsun bizim olsun diyorduk. Allah sesimizi duydu sanki. 1-0 oldu ve bizim oldu. Daha önceki yıllarda da olduğu gibi 37 puanla tekrar üçüncü kez ilk yarıyı lider bitiriyoruz" dedi.



"İkinci yarı daha zor olacak"



Ligin ikinci devresinin zor geçeceğini söyleyen Otyakmaz, "Artık daha tecrübeliyiz. Takımımızdan hiçbir transfer yapmadan, transfer kaybı olmadan yapacağımız takviyelerle ikinci yarıya hazırlanacağız ama ikinci yarı ilk yarıdan daha zor olacağını eminim. Biraz daha güçlendirmemiz lazım takımımızı. Taraftarımızın, camiamızın desteğini her zaman hissetmemiz lazım. Bakalım ondan sonra ne olacak, Allah ne nasip edecek" ifadesini kullandı.



"Ben kulüp başkanıyım ve eğitim almak istiyorum"



VAR kayıtlarının açıklanması ile ilgili yöneltilen soruya Otyakmaz, "Bunun protokolü açıklandı. Eğitim amaçlı biz bunun açıklamasını yaparız diyoruz. Ben de bir kulüp başkanıyım ve eğitim almak istiyorum. Bazı pozisyonlarda beni eğitirlerse çok memnun olacağım" cevabını verdi.



"Bazı isimler var"



Son olarak Otyakmaz transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek; "Rıza hoca ile uzak bir görüşme yaptık. Yarın İstanbul'daki ofisimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bazı isimler var. Takımımıza katkı yapacak oyuncuları almayı düşünüyoruz, alacağız. İnşallah 2020 bizim senemiz olur. 2019 güzel geçti. Başta sağlık çok önemli" diye konuştu.



Diğer yandan stadyum çıkışında Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Göztepeli taraftarlarla fotoğraf çektirdi. - SİVAS