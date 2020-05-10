Mecnun Otyakmaz: "Kalan 8 maçı kazanırsak şampiyon oluruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: 'Kalan 8 maçı kazanırsak şampiyon oluruz' - Son Dakika Spor

Mecnun Otyakmaz: "Kalan 8 maçı kazanırsak şampiyon oluruz"

43 dakika önce

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kalan 8 maçı kazanırsak bu bizi şampiyon yapar. Birbirimize güveneceğiz, inanacağız. Kendi kariyerimizi de düşüneceğiz.

Mecnun Otyakmaz:

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kalan 8 maçı kazanırsak bu bizi şampiyon yapar. Birbirimize güveneceğiz, inanacağız. Kendi kariyerimizi de düşüneceğiz. Bugüne kadar onlara fırsat veren Sivasspor'un başarısını düşüneceğiz" dedi.


Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün resmi sosyal medya hesabına canlı yayına katılarak soruları yanıtladı. Tüm dünyanın korona virüs salgını ile mücadele ettiğini söyleyen Otyakmaz, "Kendisi küçük ama etkisi inanılmaz büyük oldu. Ekonomiye, spora her şeye etki etti. İlk başlarda bu kadar etkili olabileceğini düşünmemiştim ama maalesef çok etkili oldu. 2 ay gibi bir sürede futbola ara vermek zorunda kaldı. Hem bizler, hem sporcular hem de taraftar için zor bir süreç oldu. Pandemiden sonra da normal hayatımıza geçmek gerekiyor. Kulüpler kendi aramızda toplandık, federasyon ile toplandık, bakanlıkla birçok kez toplantı yaptık. Bu süreci hiç boş geçirmedik. Sürekli görüş alışverişi söz konusu oldu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Özverili çalışmalarla konuların sürekli içinde oldu. Gerekli iradeyi başarıyla gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Herhangi bir oylama olmadı"


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüpler ve bürokratlarla birlikte geniş kapsamlı toplantı yaptıklarını söyleyen Başkan Otyakmaz, "Toplantıda federasyon Başkanı Özdemir, bizlere düşüncelerini söyledi. 12 Haziran'da ligleri başlatmak istediklerini ve 10 ayrı senaryonun olduğunu söyledi. Süreç bu şekilde devam ediyor. Toplantıda liglerin başlayıp-başlamaması ile ilgili herhangi bir oylama olmadı. Hayatın bir şekilde normale dönmesi gerekiyor. Bu psikolojiden uzaklaşmamız gerekiyor. Tehlikenin en aza indirildiği şartlarda olmasını bizler de arzu ediyoruz. Süper Lig ekipleri bunun altından kalkabilir ama alt liglerde yer alan takımların zorlanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.


"Yayıncı kuruluş ödemeleri durdurdu"


Başkan Otyakmaz, liglerin oynanmamasından dolayı bütün gelirlerinden mahrum kaldıklarını belirterek, "Anadolu kulüpleri için en büyük gelir yayın geliri. Yayıncı kuruluş ödemeleri durdurdu. Ligin başlamasıyla birlikte ödemelerin de başlayacağını söylediler. Hakkaniyet açısından; şampiyonun, düşenin belirlenmesi açısından ligin devam etmesi kanaatindeyiz. Yayıncı kuruluş da bu düşüncede. Stadyum, sponsor ve reklam gelirlerinden mahrum kaldık. Ekonomik olarak zorlanıyoruz. Dünyadaki bütün kulüpleri yaşatmamız gerekiyor. Kulüpler yaşadıkça futbol gerçekleşebilir. O yüzden bu dönemde kulüplere iyi davranılması gerekiyor. Bizler de iyi ders çıkararak kulüpleri daha iyi yönetmeliyiz" diye konuştu.


"8 maçı kazanabilecek güçteyiz"


Kalan 8 haftayı kazandıkları taktirde şampiyon olabileceklerini vurgulayan Mecnun Otyakmaz, "İlk yarıda çok güzel bir 17 haftayı geride bıraktık. Zorlu sezona çok az kayıpla başladık. Sonrasında 9 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ettik ilk yarıyı lider tamamladık. Önümüzde 8 maç var. Hepsini alabilecek güçteyiz, takımdaki arkadaşların kafası rahat olduğu sürece. Belki gelecek sezon bazı sporcularımız aramızda olmayacak ama 'Kalan maçlarda bu kulübe gerekli hizmeti vereyim' arzusunda olurlarsa kalan 8 maçı kazanmamamız için hiçbir nedenimiz yok. Kalan 8 maçı kazanırsak bu bizi şampiyon yapar. Birbirimize güveneceğiz, inanacağız. Kendi kariyerimizi de düşüneceğiz. Bugüne kadar onlara fırsat veren Sivasspor'un başarısını düşüneceğiz. Birlik, beraberlik ve arkadaşlığımızı korursak kalan 8 maçı içeride ve dışarıda kazanabiliriz" diye konuştu. - SİVAS

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 01:14 Kaynak: İHA

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