Mecnun Otyakmaz: "Pato haberleri doğru değil" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: 'Pato haberleri doğru değil' - Son Dakika Spor

Mecnun Otyakmaz: "Pato haberleri doğru değil"

6 saat önce

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı golcü Pato'nun transfer edileceği ile ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, "Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" dedi.

Mecnun Otyakmaz:

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı golcü Pato'nun transfer edileceği ile ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, "Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" dedi.


Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, son dakikada alınan 1 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "İdeal kadromuzdan eksik oyuncularla çıktığımız zorlu Gençlerbirliği deplasmanından son dakikada bulduğumuz golle 1 puan almamız bizleri memnun etti. Sivas bugün burada hem bürokrasi hem de taraftar olarak üst düzeyde buradaydı. Hemşehrilerimizi buradan üzgün göndermediğimiz için mutluyuz. Dolu tribünler önünde takımımız çok daha iyi oynuyor. İlk yarının son müsabakası olan Göztepe maçında yine tribünlerimizi dolu görmek istiyoruz" dedi.


"Güldürmeyin beni"


Otyakmaz, son olarak Brezilyalı golcü Alexandre Pato ile ilgili yöneltilen soruya, "Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato'nun maliyetini Türkiye'de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni" cevabını verdi. - SİVAS

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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