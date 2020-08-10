Mecnun Otyakmaz: "Takıma yararlı oyuncular alacağız" - Son Dakika

Mecnun Otyakmaz: "Takıma yararlı oyuncular alacağız"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Takıma yararlı oyuncular alacağız, hiç kimse merak etmesin" dedi.

Mecnun Otyakmaz:

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Takıma yararlı oyuncular alacağız, hiç kimse merak etmesin" dedi. Başkan Otyakmaz, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın isimlerinin sezon ortasında transfer ile anılmasının oyuncuların performansını düşürdüğünü dile getirdi.

Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, konuk olduğu yerel bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, VAR sistemi ve transfer çalışmaları hakkında konuştu. Sezon devam ederken Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transfer olacak haberlerinin futbolcuların performansını etkilediğini söyleyen Otyakmaz, "Durduk yerde devam eden bir ligde, transfer dönemi olmayan bir anda transferden bahsetmek kimin ekmeğine yağ çalar? Bizim kulübümüzün oyuncusunun mutlaka konsantrasyonu bozulacaktır. Beyninde başka odak noktaları oluşacaktır. Dolayısıyla o futbolcuya yaramayacaktır. Kime yarayacaktır? Rakiplerimize. Bundan sonra böyle şeylere izin vermeyeceğiz. Aslında o fırsatı vermememiz lazım. Bizim hatamız oyuncularımızın 6 ay sonra serbest kalacak nokta tutmamız bizim başarısızlığımızdır diyebiliriz özeleştiri yapmak gerekirse. Bizim onları daha önceden halletmemiz gerekiyordu. Mert Hakan ve Emre Kılınç çok ucuz fiyata oynuyorlardı. Mert Hakan ve Emre'nin çok gündemde tutulması onların üzerinde performanslarının düşmesine sebebiyet verdi. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama o konsantrasyon eksiliği ile bu noktada olması maalesef Sivasspor'un menfaatine olmadı. Bizim beklediğimiz 'Ben bu oyuncun ile ilgileniyorum sayın başkan' demeleri yeterli olacaktı. Bir futbolcunun yeni bir takıma gidiyor olması en doğal hakkıdır. Sözleşme imzalamışlar, imzalamadıklarına dair yemin ediyorlar. Hangi kutsala ediyorlarsa" şeklinde konuştu.

"Yeni Malatyaspor ve Kayserispor mağlubiyetlerine üzüldüm"

En çok Kayserispor ile Yeni Malatyaspor mağlubiyetine üzüldüğünü ifade eden Otyakmaz, "Genelde takımımız 'Helal be' dedirtti ama 'Bu da yapılmaz' da dedirtti. Kayseri ve Malatya mağlubiyetleri olmaması gereken mağlubiyetlerdi. Futbol maalesef böyle bir şey. Bütün sene buraya gelen herkesi yen. Küme düşen takımlara iç sahada yenil. Olacak gibi değil" diye konuştu.

"VAR sisteminin otoritesini sarsıyorlar"

VAR sisteminin zamanla daha iyi hale gelebileceğini söyleyen Başkan Otyakmaz, "Bazı kulüpler başarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na huzurlu bir ortam vermiyor. Dolayısıyla onları sıkıştırarak bazı olan hataları da büyüterek, suistimal ederek onları baskı altına almaya çalışıyorlar. Bu da bütün federasyonun dengesini bozuyor. Maalesef böyle süreçler yaşıyoruz. Bunlar aslında Türk futboluna yapılan kötülükler. Biraz federasyonu ve hakemleri rahat bırakmak lazım. İnşallah düzelecek. VAR sistemini bu kadar polemik çıkartacak bir halde nasıl kullandığımızı halen şaşıyorum. Belirli standartları var. Biz de sürekli yorumlar yapıldığı için VAR sisteminin otoritesini sarsıyorlar. VAR sistemindeki sistemsel eksiklikleri zaman içerisinde daha iyi hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Birkaç kulüp harici diğerleri batak"

Bu sezon kulüplerde maliyetlerin arttığını ve gelirlerin düştüğünü söyleyen Otyakmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Diğer kulüplere borçsuz bir kulübüz, ama biraz borcumuz var. Bizim günü geçmiş borcumuz yok. Biraz vergi borcumuz var. Onu da zaman içerisinde hallediyoruz ama çok da rahat değiliz yani. Maliyetler artıyor, gelirler düşüyor. İyi bir futbol takımı oluşturacak bütçe artık daralmaya başladı. Bunun sıkıntısını da biz bu sene yaşıyoruz. Birkaç kulüp harici diğerleri batak. Bizim kafamızın arkasında başka hesap yok. Biz sadece futbolseveriz. Bizim 10 liramız varsa en fazla 11 liralık bir iş yapıyoruz. Biz sadece Sivasspor için varız. Sivasspor'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Arkamızdan konuşulmasını istemiyoruz. Bu sistemi belirli çerçeve içerisinde tutan Erdal Sarılar'a da teşekkür ediyorum."

"Büyük maliyetli oyuncular almayacağız"

Takıma yararlı transferlerin yapılacağını söyleyen Otyakmaz, "Biz böyle iyiyiz, mutluyuz. Şimdi bütçemiz de ortada. Öyle büyük maliyetli oyuncular da alamayacağız ama takıma yararlı oyuncular alacağız, hiç kimse merak etmesin. Belki 2. Lig'den alacağız, belki Brezilya'dan, belki de Bundesliga'dan ama bu alacağımız oyuncular bizim takımımızın ihtiyacı olan oyuncular olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Rıza hoca ile Bülent hoca çalışıyor. Felix ile uzun süre uğraştık. Ben izledim ama şimdi Rıza hoca ile teknik meselelerden biraz uzak duruyoruz. Güvenilir bir hocan var, çalışkan bir ekibin var. Biz neticede profesyonel insanlar değiliz. Onların mesleği, onlar para kazanıyorlar bu işten, profesyonel olan onlar" açıklamasını yaptı.

"Aly ve Welliton ile imza atmadık"

Başkan Otyakmaz, Aly ve Welliton ile imza atmadıklarını söyleyerek, "Adı Sivasspor ile anılan oyuncuların hiçbirine imza atmadım. Aly ve Welliton ile imza atmadık. İmza atmadığımıza göre gerçekleşmiş bir şey yok. Gerçekleşmiş olarak yayınlar yapılıyorsa yanlış yapılıyor. 15 Ağustos'ta hem Rıza hocamızla sözleşme tazeleyeceğiz, hem Demir Grup ile sponsorluk sözleşmesi yapacağız hem de genel kurulumuzu yapacağız. 3'ü 1 arada olacak. Kongreden sonra yeni yönetimle biraz daha aktif olacağım. Geçtiğimiz yıl Rıza hoca var düşüncesi ile rehavete kapıldık ve onu yalnız bıraktık. Şimdi biraz daha işin içinde olacağız. Daha güzel günler bizi bekliyor. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Her şey daha güzel olacak. Taraftarımızın desteğinin artarak devam etmesini istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Robinho transferi

Otyakmaz, son olarak Robinho transferi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Robinho bizde çok istekliydi, çok formdaydı, çok da başarılıydı. Şimdi aradan 1 buçuk yıl geçti. Geçtiğimiz iki yılda bir form düşüklüğü oldu mu bilemiyoruz ama yabancı sayımız da biraz yüksek. Biraz daha düşünüyoruz. Genel kurulda daha netleşir" diye konuştu. - SİVAS

Mert Hakan Yandaş, Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Robinho, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 23:34

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: 'Takıma yararlı oyuncular alacağız' - Son Dakika Spor
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