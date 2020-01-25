Mecnun Otyakmaz: "Takımımız güçlendi, Faslı stoper Jawad El Yamig'i aldık..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: 'Takımımız güçlendi, Faslı stoper Jawad El Yamig'i aldık...' - Son Dakika Spor

Mecnun Otyakmaz: "Takımımız güçlendi, Faslı stoper Jawad El Yamig'i aldık..."

6 saat önce

Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminde Antalyaspor ile eşleştiklerini ifade ederek, "Zorlu periyotta zorlu bir takım. İlk etapta seri başı rakiplere göre biraz daha avantajlı gibi gözüksek de yapmış oldukları transferlerle onlar da güçlü bir konuma geldiler.

Mecnun Otyakmaz:

Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminde Antalyaspor ile eşleştiklerini ifade ederek, "Zorlu periyotta zorlu bir takım. İlk etapta seri başı rakiplere göre biraz daha avantajlı gibi gözüksek de yapmış oldukları transferlerle onlar da güçlü bir konuma geldiler. Kolay olacağını düşünmüyorum. Hem de Başakşehir ve Trabzonspor maçlarının arasında olması bizi zorlu bir periyota sokuyor. Takımımız yeni transferlerle biraz daha güçlendi ve zenginleşti. Bu periyodun da altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur" dedi.


"Açığımızı kapatmış olduk"


Transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya ise Başkan Otyakmaz, "Braga'dan Claudemir'i bonservis ödeyerek transfer ettik. Bu mevkide bir ihtiyacımız olduğunu zaten sezon başından beri söylüyorduk. O açığımızı da kapatmış olduk. Faslı stoper Jawad El Yamig'i aldık. Sezon sonuna kadar kiraladık" cevabını verdi.


"Yiğidolar'ı stadyuma bekliyoruz"


Mecnun Otyakmaz son olarak ligin 19. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacakları maça tüm Sivasspor taraftarını davet ederek, "Şu anda 1500'e yakın bilet satılmış durumda. 10 bin 200'de kombinemizi düşünürsek 12 bin gibi sayı var. 2 bin daha satılsa bu bize yetmez. Pazartesi günü bütün Yiğidolar'ı stadyuma bekliyoruz. Onların vermiş olduğu coşkuyla, enerjiyle inşallah Çaykur Rizespor karşılaşmasını da aşıp, 3 puanı alıp, hanemize yazdırıp önümüzdeki maçlara daha avantajlı gitmek istiyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.


Mecnun Otyakmaz, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:43 
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