Mecnun otyakmaz: taraftar desteği ile kazanacağız
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Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Taraftar desteği ile kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:33 Kaynak: DHA
Demir Grup Sivasspor
Başkanı Mecnun Otyakmaz
, Ankaragücü
ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Taraftar desteği ile kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, yarın kendi sahalarında oynayacakları Ankaragücü maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankaragücü'nün transfer tahtasının kapalı olmasına karşın geçen yıldan güçlü bir kadrosu bulunduğunu ifade eden Otyakmaz, "Bizim için çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Takımımız aynı ciddiyette karşılaşmaya hazırlanıyor. Tribün cezamız olacak bu maçta ama taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
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