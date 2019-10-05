Son Dakika Haberleri: Mecnun otyakmaz: taraftar desteği ile kazanacağız
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Mecnun otyakmaz: taraftar desteği ile kazanacağız

52 dakika önce

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Taraftar desteği ile kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Mecnun otyakmaz: taraftar desteği ile kazanacağız, System.String[]
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Taraftar desteği ile kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, yarın kendi sahalarında oynayacakları Ankaragücü maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankaragücü'nün transfer tahtasının kapalı olmasına karşın geçen yıldan güçlü bir kadrosu bulunduğunu ifade eden Otyakmaz, "Bizim için çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Takımımız aynı ciddiyette karşılaşmaya hazırlanıyor. Tribün cezamız olacak bu maçta ama taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.


Mecnun Otyakmaz, Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:33 Kaynak: DHA
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