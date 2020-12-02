Mecnun Otyakmaz: "Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız" - Son Dakika

Mecnun Otyakmaz: "Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız"

02.12.2020 21:40

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum.

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmada takımımıza güveniyoruz ve iyi bir sonuç alacağına inanıyoruz" dedi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Villarreal ile oynayacakları maç öncesi açıklamada bulundu. Otyakmaz, Villarreal maçının zor geçeceğini söyleyerek, takımda eksik futbolcuların bulunduğunu belirtti. Başkan Otyakmaz, "UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başladık. Her ne kadar ilk maçımızda 5-3 gibi bir mağlubiyet almış olsak da deplasmanda 3 gol atmamız bizim burada iyi işler yapabileceğimizin göstergesi. Fakat Covid pozitiflerin etkisiyle eksik çıktığımız ve öne geçtiğimiz karşılaşmada maalesef kırmızı kart bütün oyun düzenimizi bozarak en önemli rakibimize karşı geri düşmemize, onlara avantaj sağlamasına sebep oldu. İki Karabağ karşılaşması da bizi olayın içinde diri olarak tuttu. Şimdi son iki önemli karşılaşmaya geldik. Hem 5-3'ün rövanşında Villarreal ile karşılaşacağız ve diğer maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e gideceğiz. Bu karşılaşma bizim için çok önemli ama çok fazla sayıda Covid pozitifimiz olduğu bir döneme denk geldi. Bakalım, elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Birkaç tane de geri dönen arkadaşımız var, tedavileri biten ama formsuzluk durumları da söz konusu. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"MAÇA ÇOK DAR KAPSAMLI BİR KADRO İLE ÇIKACAĞIZ"

Takımda çok sayıda korona vakası çıktığını söyleyen Otyakmaz, "Göztepe karşılaşmasında ilk 70 dakika gole kadar gayet iyi oynamıştık fakat yorgunluğu da gözlemlediğimi söylemek istiyorum. Zor bir maç olacak ve çünkü dar kadro ile fazla kovid pozitiflerle mücadele ediyoruz. İlk 11 oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Maça çok dar kapsamlı bir kadro ile çıkacağız. Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmada takımımıza güveniyoruz ve iyi bir sonuç alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Mecnun Otyakmaz: Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız
Mecnun Otyakmaz: Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız
Mecnun Otyakmaz: Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız
Mecnun Otyakmaz: Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız

Uefa Avrupa Ligi, Mecnun Otyakmaz, Villarreal, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mecnun Otyakmaz: 'Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi Başakşehir'i umutlandıran gol! Yıldız futbolcunun nefis golüyle fark 1'e indi Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Yağmur benden hamile kaldı İran'ın "nükleer faaliyetlerini hızlandıracak" yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Canlı yayında saldırıya uğrayan muhabir, saldırganlar için ders gibi ceza istedi
Beşiktaş'a döneceği konuşulan Tosic, Guangzhou ile yollarını ayırdı Beşiktaş'a döneceği konuşulan Tosic, Guangzhou ile yollarını ayırdı         
21:57
"Aşı" gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi         
21:39
Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı Kastamonu Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası uyardı: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı         
20:13
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor         
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi         
19:19
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı         
17:48
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı         
11:27
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 22:05:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mecnun Otyakmaz: "Villarreal maçından iyi sonuçla ayrılacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei