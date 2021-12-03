MEDAR'ın "Medeniyet Mirası; Ortak Geçmiş, Ortak Gelecek" programı Bakü ile başladı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneğince (MEDAR) hazırlanan "Medeniyet Mirası; Ortak Geçmiş, Ortak Gelecek" programının ilki Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.

Uluslararası Muğam Merkezi'ndeki programda "Medeniyet Mirası" sergisi açıldı ve "Bir Medeniyet Bilgini Biruni" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Program kapsamında Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa ve 23. Dönem AK Parti Düzce Milletvekili Prof. Dr. Celal Erbay'ın konuşma yaptığı "Medeniyet Bilinci" konulu panel gerçekleştirildi.

Bakü YEE Müdürü Selçuk Karakılıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada böyle bir program düzenleyerek Türk İslam medeniyetinin geçmiş ve geleceğine dair analizlerini ortaya koymak istediklerini bildirdi.

Karakılıç, bu programı Bakü'de başlatarak Türk medeniyetinin zengin ve seçkin örneklerini özellikle çağdaş dünyaya yeni bir formül geliştirerek anlatmak istediklerini kaydetti.

Bakü'de ilki gerçekleştiren program, Azerbaycan'ın ardından bir yıl boyunca Fas, İran, Kazakistan, Özbekistan, Moskova ve New York'ta devam ettirilecek, kapanışı ise Paris'te yapılacak.