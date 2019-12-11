Medaş 10. yılını kutladı - Son Dakika
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Medaş 10. yılını kutladı

7 saat önce

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray., Nevşehir ve Kırşehir illerini aydınlatan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 10. yılını kutladı.

Medaş 10. yılını kutladı, System.String[]

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray., Nevşehir ve Kırşehir illerini aydınlatan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 10. yılını kutladı.


Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir İllerini Aydınlatan MEDAŞ, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ve Alarko Holding Topluluk İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu'nun katılımıyla 10. yılını kutladı. 1995 yılında kurulan MEDAŞ, 2009 yılında özelleştirilmesiyle Alarko ve Cengiz Holding ortaklığında devralışının 10. yılına girdi. Etkinlikte 10 yıllık gelişim videosunun gösteriminin ardından MEDAŞ'ın kendi çalışanlarından oluşan Meram Orkestra'sı katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.


Bir otelde düzenlenen programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, elektrik arızalarının üçte birine düşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rakamların her şeyi ortaya koyduğunu ifade eden Vali Toprak, "Gerçekten oradaki rakamlar zaten bu firmamızın ne kadar işin bilincinde olduğunu gerek iş manasında gerekse personel yönetimi manasında, gerek ekonomik davranma manasında, gerek memleket faydasına olacak kararlar manasında ne kadar doğru işler yaptığını net bir şekilde gördük. Öncelikle bu arızaların, şikayetlerin üçte birine indirilmesine benim için birinci derecede önemli olarak o geliyor. Bu arızaların üçte bire inmesi benim için çok büyük önem arz ediyor. Vatandaş bu çalışmaların arkasında ne olduğunu bilmez. Elektriğin çalışmasını ister haklı olarak. Biz bunu biliriz, bunu isteriz. Bu konuda da ne kadar iyi bir noktaya geldiğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.


Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın ardından Ayhan Yavrucu ve MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş birer konuşma gerçekleştirdi. - KONYA

Nevşehir, Karaman, Niğde, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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