MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek - Son Dakika

MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek

6 saat önce

Çalışanlarının sağlığını her zaman ön planda tutan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), korona virüsüne karşı önlemlerini alarak evden hizmet vermeye başladı.

MEDAŞ Çağrı Merkezi evden hizmet verecek, System.String[]

Çalışanlarının sağlığını her zaman ön planda tutan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), korona virüsüne karşı önlemlerini alarak evden hizmet vermeye başladı.


MEDAŞ, tüm şirket binalarında dezenfeksiyon için önlemler alınırken, personelin iş seyahatleri iptal edildi. Toplantılar video konferans aracılığıyla gerçekleştirmeye başlandı. Virüs salgınına karşı katı önlemler alınırken, hizmet kalitesinin düşmemesi için yeni uygulamalar hızlıca hayata geçirildi.


Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran yaptığı açıklamada, "Personelimizin sağlığı için gereken tüm önlemleri eksiksiz yerine getirirken aynı zamanda hizmet kalitemizin düşmemesi için gerekli tüm adımları da attık. 186 Çağrı Merkezimiz 150 kişiyle bölgemizdeki 6 ile 7/24 hizmet vermektedir. Toplu alanda çalışma zorunluluğu olan 186 Çağrı Merkezimiz korona virüs salgınında en riskli lokasyonumuzdur. Bu sebeple comdata ile birlikte hızlıca gerekli alt yapıyı sağlayarak çağrı merkezi çalışanlarımızın evlerini ofise çevirdik. Bu sayede hem çalışanlarımızı korumuş olacağız hem de kesintisiz hizmete devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:35 Kaynak: İHA

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