Son Dakika Haberleri: MEDAŞ çalışanları iftarda buluştu
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MEDAŞ çalışanları iftarda buluştu

2 saat önce

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çalışanları, düzenlenen iftar yemeğiyle bir araya geldi.

MEDAŞ çalışanları iftarda buluştu, System.String[]
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çalışanları, düzenlenen iftar yemeğiyle bir araya geldi.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., motivasyonun ve aile olmanın gücüne inanarak, kurum içi çalışmalarını her yıl düzenlediği iftar yemeği ile sürdürüyor. MEDAŞ Genel Müdürlük binasında düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde, işletme çalışanları, genel müdürlük çalışanları ve yöneticiler bir araya geldi. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması, yardımlaşma ve dayanışmanın artması için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Genel Müdür Erol Uçmazbaş, çalışanların ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:09 Kaynak: İHA
CEO, Meram, Güncel
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