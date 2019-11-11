Son Dakika Haberleri: MEDAŞ çalışanlarından kan bağışı
Son Dakika Güncel MEDAŞ çalışanlarından kan bağışı

MEDAŞ çalışanlarından kan bağışı

6 saat önce

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürlüğü'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

MEDAŞ çalışanlarından kan bağışı, System.String[]

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürlüğü'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Etkinliğe çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.


MEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Kurumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden MEDAŞ gerçekleştirdiği etkinliklerle sosyal sorumluluk ile kültür, sanat ve spor konularına da destek oluyor.


Düzenlenen kan bağışı ile ilgili bilgi veren MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, "Kızılay işbirliğiyle geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışlarımızla faydalı olmayı amaçlıyoruz. Kampanyaya personelimizin desteği bizi çok mutlu ediyor, personelimize duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Bir gün herkesin acil kana ihtiyacı olabilir. Bunun için herkesin Kızılay'a destek olması gerekiyor. Bu ortak bir çabadır" dedi. - KONYA

Kızılay, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:44 Kaynak: İHA
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