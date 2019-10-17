Son Dakika Haberleri: MEDAŞ futbol turnuvası devam ediyor
Son Dakika Güncel MEDAŞ futbol turnuvası devam ediyor

MEDAŞ futbol turnuvası devam ediyor

1 saat önce

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çalışanları arasındaki iletişimi artırmak için düzenlenen futbol turnuvası devam ediyor.

MEDAŞ futbol turnuvası devam ediyor, System.String[]

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çalışanları arasındaki iletişimi artırmak için düzenlenen futbol turnuvası devam ediyor.


Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de görev yapan çalışanlardan oluşan 18 takımlık turnuvada toplam 216 oyuncu yer alıyor. 6 farklı ilde oynanarak tamamlanan grup maçları sonunda çeyrek finale kalan takımlar bu hafta sonunda maçlarını Konya'da yapacak.


MEDAŞ yetkilileri, turnuvanın asıl amacının çalışanların spor yapmasını sağlamak olduğu kadar aynı zamanda birlikte bir etkinlikte buluşmalarını da sağlamak olduğunu belirterek, "Bu turnuva sayesinde farklı illerde çalışan arkadaşlarımız birbirleriyle tanışarak ve iletişime geçerek kurum kültürümüz gelişiyor. Maçlardan sonra birlikte yemek yenmesinin şart olduğu bu turnuva ile oluşan ekip ruhunun hizmet kalitemizin gelişmesine de faydası olacağını düşünüyoruz" dedi. - KONYA

Kırşehir, Futbol, Konya, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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