Medaş Genel Müdürü Erol Uçmazbaş: "Her Geçen Yıl Arıza Sayısı Düşüyor"
1 saat önce
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, hizmet verdikleri alanlarda her geçen yıl arıza sayısının azaldığını söyledi.
Meram
Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, hizmet verdikleri alanlarda her geçen yıl arıza sayısının azaldığını söyledi.
MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Nevşehir
'de arıza bakım çalışanlarıyla bir araya geldi. Sohbet toplantısında konuşan Erol Uçmazbaş, fırsat buldukça personel ile buluştuklarını belirterek, personellere özverili çalışmaları için teşekkür etti. Arıza sayısının her yıl azaldığını kaydeden Uçmazbaş, "Özellikle bu kış günlerinde soğuk-kar demeden gösterdiğiniz özveri takdire şayandır. Her geçen yıl arıza sayısını düşüyoruz. 2018 yılında da arıza sayısındaki ciddi düşüş nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu konuda daha da ileriye gideceğiz. Tabii bunu yaparken de iş güvenliği kurallarından zerre ödün vermeyeceğiz" dedi.
Kahvaltı eşliğinde gerçekleşen toplantıya Sistem İşletme Müdürü Mustafa Emre
Şafak, Nevşehir İşletme Sorumluları Sefa Teryaki ve Gülşah Güney
, Hacıbektaş
İşletme Sorumlusu Arzu Demirer ile Ürgüp
İşletme Sorumlusu Ümit Can
Türkay da katıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:14 Kaynak: İHA
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